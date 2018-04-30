ODTÜ'ye Karl Marx heykeli

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, bilimsel sosyalizmin kurucularından Karl Marx’ın 200. doğum yıl dönümü dolayısıyla yapılan heykelin açılışını, öğrencilerin ve emekçilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, Karl Marx'ın 200. doğum yıl dönümü için hazırlanan heykelin açılışını gerçekleştirdi.

Heykele bu hafta boyunca Mimarlık Fakültesi ev sahipliği yapacakken, heykel yapımını üstlenen Eren Orhan, törende bir konuşma yaptı.

"Türkiye’nin şanssızlığı burada bizim için bir şansa dönüşmüş durumda çünkü ilk defa kurumsal bir çerçevede Marx heykeli sergilenecek. Umarım ODTÜ’de kalıcı da olur. Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diyen Orhan, "Öncelikle heykelin inşa ve yaratım sürecinden bahsedelim. Marx’ın düşüncesine uygun olarak şekillendiğini düşünüyorum. Benim evime, odama heykelin malzemesini taşıyan kargo emekçisinden tutun Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na kadar birçok insanın emeği var bu çalışmada. Kimse bu heykelin tek emekçisi, tek sanatçısı benim diyemez. Zaten heykel Marx heykeli olduğu için bu heykelin emekçisi olmak ile sanatçısı olmak arasındaki çizgi oldukça inceliyor, kayboluyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Marx’ın, Marksizmin fikirlerinin, üniversite için, akademi için vazgeçilmez değerde olduğunu belirten Orhan, "Marksizim 19. yüzyılda bilimin, kültürün, sanatın, siyasetin içine kendi zerk ettiği için bugün liberalizm ve muhafazakarlık bile literatür açısından Marx karşıtlığı üzerinden sözünü söyleyebilmiştir. Sadece Marx’ın değil Marx’ın fikirlerinin eşlik ettiği işçi sınıfı hareketi aynı zamanda üniversiteyi bu alandaki akademik çalışmalara zorlamıştır. O yüzden Marx üniversite için vazgeçilmez bir değerdedir. Konuşmayı şöyle bitirebiliriz. Engels Marx’ın mezarı başında şunu söylemişti: ‘Adı yüzyıllar boyu yaşayacak, yapıtı da'" ifadelerini kullandı.