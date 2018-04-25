Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmazken, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 3. toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12.75'ten yüzde 13.50'ye yükseltti.

Gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te sabit tutan TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8'de bıraktı.

Piyasada beklenti, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik olmayacağı, geç likidite penceresi faiz oranında 25 ile 75 baz puanlık artış gerçekleşeceği yönündeydi.