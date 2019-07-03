Memur ve emekliye yapılan Temmuz zammı belli oldu: Şaka gibi zam!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 arttı. Yıllık artış yüzde 15,72 oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0.09 arttı. Yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 23.71'den yüzde 25.04'e yükseldi.

Üretici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 8.09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32.81 yükseldi.

Tüketici fiyatlarında ise (TÜFE) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMURUN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.