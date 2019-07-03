Zam şimdiden buharlaştı: Çaya, şekere, elektriğe yüzde 15, emekçiye yüzde 5...

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kamu emekçilerine yüzde 6, emeklilere ise yüzde 5 zam yapılacak. Ancak sadece kısa süre önce çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, elektriğe yüzde 15 zam gelmişti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamu emekçisi ve emeklisinin zam oranı da belli oldu.

Kamu emekçileri ve kamu emeklisi yüzde 6.01 zam alacakken, işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak.

ŞİMDİDEN BUHARLAŞTI...

Emekçilerin Temmuz zammı bu kadar düşük düzeyde kalırken, sadece geçen hafta çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, elektriğe yüzde 15 zam gelmişti.

Motorin ve benzin de yine bu hafta içinde büyük oranda zamlanmıştı.

Yine geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul'da Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar ise yüzde 19,31 artmıştı.

Yapılan yüzde 5'lik zam daha maaşlarına yansımadan şimdiden buharlaştı.