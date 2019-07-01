İlk toplantıda maaşına zam yapan Arınç: Edepsizler, sizi ne ilgilendiriyor...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç, ilk toplantıda 13 bin olan maaşlarını 18 bin liraya yükseltmelerine yönelik tepkilere, 'Edepsizler' yanıtını verdi, 'Seni ne ilgilendiriyor kardeşim' dedi.

Türkiye'de milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldığını "unutan" Bülent Arınç, Erdoğan tarafından atandıkları yeni görevde ilk iş olarak maaşlarını 13 bin liradan 18 bin liraya yükseltmeletine yönelik tepkilere "Edepsizler, sizi ne ilgilendirir" yanıtını verdi.

Habertürk'te katıldığı bir programda maaşlarına yönelik eleştirilere yanıt veren Arınç, "Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?" dedi.

SİZİ NE İLGİLENDİRİYOR?

Arınç yüksek maaş almasına tepki gösteren yurttaşlara "Edepsizler, sizi ne ilgilendiriyor?" yanıtı verirken, şu başlıkları "unuttu"...

*Asgari ücretin 2020 TL olduğu Türkiye'de dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2067 TL olarak açıklandı.

*TÜİK’in verilerine göre işsizlik oranı geçen yıl aynı döneme göre 4 puanlık artışla yüzde 14,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıla göre 704 bin kişi azaldı. Kayıt dışı çalışmaysa arttı.

*Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Yılmaz A. isimli yurttaş, kirasını ödeyemediği için evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi.

*Ataması yapılmayan bir öğretmen daha yaşamına son verdi. Kastamonu’da 21 yaşındaki matematik öğretmenliği mezunu Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti.