Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş'in Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre açlık sınırı 2,067 lira, yoksulluk sınırı ise 6,733 lira oldu.

Türk-İş'in Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre açlık sınırı 2,067 lira, yoksulluk sınırı 6,733 lira.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE

Araştırma sonuçlarının ardından Türk-İş tarafından yapılan değerlendirmede, "Hesaplanan bu tutarlar ile bekar bir işçi için aylık net 2,020 lira olarak belirlenmiş asgari ücret dikkate alındığında, çalışanların içinde bulunduğu geçim şartlarının olumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Enflasyonda görülen yükselme, özellikle aile bütçesinde önemli yeri olan gıda maddesi fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşama şartlarını olumsuz etkilemektedir. Ancak mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 lira azaldı. Sebze-meyve fiyatları geçen ay düzeyinde kalsaydı, mutfak harcamasında azalma yerine artış söz konusu olacaktı" denildi.

GIDA HARCAMALARI TUTARI ARTTI

Yapılan araştırmadaki diğer verilere göre, gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 lira ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353 lira arttı.

Ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise son altı ayda 410 lira, son bir yılda ise 1,149 lira arttı.