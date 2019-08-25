İzmir’deki yangınlarda Alamos Gold parmağı mı? 'Haritada işaretli yerler yandı'

İzmir’deki orman yangınlarının Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un maden sahası için başvuru yaptığı yerlerde çıktığı öne sürülüyor.

İzmir’de ancak 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarının Kanadalı Alamos Gold şirketinin maden sahası için başvuruda bulunduğu yerlerde çıktığı iddia edildi.

Bir grup avukatın oluşturduğu Hukukçu Dayanışması, İzmir’de yaşanan orman yangınının söndürülmesi konusunda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ’ın haberine göre suç duyurusu dilekçesinde “Yangının çıktığı/çıkarıldığı bölgenin, son günlerde Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamıyla gündeme gelen, Kanadalı Altın ve Madencilik şirketi Alamos Gold’un, maden sahası için izin başvurusu yaptığı yerler içinde bulunduğu yönündeki duyumlarımız, meselenin çok yönlü bir hukuki soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

'HARİTADAKİ İŞARETLİ YERLER YANDI'

Öte yandan Seferihisar Belediyesi eski meclis üyesi Tayfun İlhan da akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bu iddiayı destekleyen bir mesaj yayımladı.

İlhan yaklaşık 5 yıl önce Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca’nın kendisine bir harita gönderdiğini ve bu haritadaki işaretli yerlerde Kanadalı bir firmanın maden arama ruhsatı aldığını söylediğini dile getirdi. İlhan “Şu anda baktığımda Özhan'ın gönderdiği haritadaki işaretli yerler tamamıyla yanan yerler” diye yazdı.

KURUMLARIN AÇIKLAMALARI SUÇUN VASFINI ORTAYA KOYUYOR

Öte yandan dün Ankara Adliyesi’nde üç bakan hakkında suç duyurusunda bulunan avukatlar dilekçede ayrıca Bakan Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili iddialarının ardından gelen yanıtta, uçakların çalıştığına yönelik açıklamayı hatırlattılar ve "Bakanın açıklamasının ardından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı açıklamalar, suçun vasfını ortaya koyar nitelikte olup, kamusal görev ihmalini ve görevi kötüye kullanma halini ortaya koyar niteliktedir" sözlerine yer verdiler.

EGE ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRMADI

Dilekçede ayrıca yangının meydana geldiği bölgeye çok yakın olarak konuşlanmış olan Ege Ordu Komutanlığı’nın da hiçbir yetkilisini, askerini yangın söndürme seferberliğinde göreve çağırmadığı belirtilerek “Milli Savunma Bakanı’nın da görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunu işlediği bizce açıktır” denildi. Dilekçede, İçişleri Bakanlığı’na bağlanan AFAD’ın yangın söndürme çalışmalarında devreye sokulmadığı ifade edilirken, bu konuda İçişleri Bakanı suçlandı.

