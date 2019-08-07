Alamos Gold'un CEO’su: Ağaçları biz değil hükümet kesti, 5 milyon dolar ödedik

Çanakkale'de altın madeni için ağaç katliamına imza atan Alamos Gold'un CEO’su McCluskey, ağaçları kendilerinin değil hükümetin kestiğini açıklarken, 'Bunun için parayı önceden ödedik. Anlayışla karşılamanız gerekir ki, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik' dedi.

Çanakkale Kaz Dağları'nda altın aramak için binlerce ağacı katleden Kanalı Alamos Gold adlı şirketin CEO’su McCluskey, açıklamalarda bulundu.

EYLEMLERİ HEDEF ALDI

Yurttaşların protesto gösterilerini "siyasi amaçlı dezenformasyon" olarak tanımlayan ve eylemleri hedef alan McCluskey, madeni çıkarmak için kullanılacak siyanürün çevreye sızmasının mümkün olmadığını iddia etti.

‘AĞAÇLARI BİZ KESMEDİK’

Reuters'e konuşan McCluskey, ağaçların kesildiği Kaz Dağları’ndaki Kirazlı mevkiinin altı buçuk yıllık proje sonunda eski haline getirileceğini ileri sürdü.

Ağaçları Alamos Gold şirketinin değil hükümet birimlerinin kestiğini belirten McCluskey, “Bunun için parayı önceden ödedik. Anlayışla karşılamanız gerekir ki, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik. Bu ücretin büyük unsuru yeniden ağaçlandırmak için” diye konuştu.

SİYANÜR İTİRAFI

Siyanürün altını çıkarmak için gerçekleştirilen kazı sürecinin son aşamasında kullanılacağını söyleyen McCluskey, şirketin çevreye sızıntı olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını iddia etti.

AKP NE DEMİŞTİ?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şirketi çevre dostu diye överken, kesilen ağaç kadar fidan dikildiğini öne sürmüş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çalışma yapılan yer Kaz Dağları değildir. Söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaktadır. Ağaçlandırma meselesi bizim için çok hassastır. Konuyla ilgili gerekli hassasiyete hükümetimiz sahiptir. Bölgede kesilen ağaçların miktarı kadar fidan dikilmiştir. ÇED raporuna aykırı bir duruma kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Siyanür konusunda söylenenlerin de doğru olmadığı birçok uzman tarafından söylenmektedir. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konusu değildir."

AKP'li Bülent Turan ise, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına ilişkin "tüm maden firmalarının endişeye sevkedilmesinin kime ne faydası var?" ifadesini kullanmıştı.

Kaz Dağları'nda yaşanan ağaç katliamına tepkiler artarken AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'ndan da ilginç bir açıklama gelmiş, madenlerin avukatlığını yapmadıklarını ama yasal çerçevede hareket edildiğini öne sürmüştü. İskenderoğlu, "Çanakkale’de bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor. Kesen hiçbir firma değil, kesen bizim devletimiz, kesen orman bölge müdürlüğümüz. Hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bugün kağıdı kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak aslında bunlarda bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler" demişti.