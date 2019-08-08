Maden Mühendisleri Odası'nın 'altın'cı raporuna TKP'den tepki

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan ve Kirazlı madeni ile ilgili Alamos Gold'un görüşlerini yansıtan raporla ilgili sert tepki Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü'nden yazılı bir açıklamayla geldi.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun imzasını taşıyan bir rapor altıncı Alamos Gold’un Kirazlı’daki girişimi ile ilgili yeni soru işaretleri yarattı. “Çanakkale İlinde Yürütülen Altın Madenciliği Arama ve İşletme Çalışmaları Ön İnceleme Raporu” başlığını taşıyan rapor, oda yönetim kurulunun imzasını taşımakla birlikte, hazırlayanları hakkında bir bilgi içermiyor.

Raporla ilgili Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü bir yazılı değerlendirme yayımladı ve MMO yönetimini eleştirdi.

TKP'DEN TEPKİ: RAPOR HALK İÇİN DEĞİL ALAMOS GOLD İÇİN HAZIRLANMIŞ

Yazılı değerlendirme şöyle:

MMO Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan rapor, 2007’den kalma özet rapor bulguları yeni raporda da en başa konulmuş ve bugün de aynen geçerli oldukları söylenmiştir:

- Kaz dağlarında yapılan maden arama ve sondaj çalışmalarının genel olarak yapılan maden arama çalışmalarından farklı değildir.

- Tüm maden aramalarında olduğu gibi altın madeni arama faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında siyanür kullanılmamaktadır.

- Altın arama çalışmaları milli park alanlarının dışında yapılmaktadır.

- Her sondaj için 100-300 metrekarelik alan kullanılmakta olup sondaj çalışmalarında su ve bentonit dışında başka bir devir daim sıvısı kullanılmamaktadır. ,

- Sondaj çalışmaları sonucu çevreye aşırı bir zarar verilmediği, yapılan çalışmaların Orman Müdürlüğü‘nün izni dahlindedir.

Aradan 12 yıl geçtikten sonra ve konu çok başka bir boyuta taşınmışken 12 yıl önceki rapordan bu bilgilerin aktarılması gerçekten gariptir. Üstelik mantık güncel olanın başa konulması gerektiğini söylüyor: Raporun bugünkü duruma ilişkin bir değerlendirmeyi sunarak başlaması beklenirdi.

Oda raporunda dikkatimizi çeken noktaları sıralamak istiyoruz.

1. Bu rapor son dönemde oda yönetimini eline alan Çağdaş Maden Mühendislerimizin neden bu kadar çok yazılıp çizilen ve artık konu ile ilgili herkes tarafından bilinen siyanürün altının aranmasında değil, çok daha ağırlıklı bir yer tutan yıllarca başvurulacak ayrıştırılmasında kullanılacağı konusunda cahillere ders verme ihtiyacı duyduğunu anlamak mümkün değil. Söyleyecek lehte şey bulamadıkları için madenin işletilmesini önceleyen sınırlı arama fazını en öne çıkarmak politik bir tercihtir. Arama fazı bitmiştir. Önümüzde 2020’de başlaması planlanan üretim vardır.

SONUÇ: Çağdaş Maden Mühendisleri grubunun yönetimindeki oda, 2020’de üretime başlaması planlanan ve üretimde siyanür kullanılacağı bilinen maden hakkında yazdığı raporda açık bir saptırmada bulunmuş, “arama çalışmalarında siyanür kullanılmadığını” geniş bir halk kesimine üst perdeden seslenerek öğretmeye kalkışmıştır. Artık gündem arama değil, üretimdir ve üretimde bal gibi siyanür kullanılacaktır. Alamos Gold’un halkımızı “ne” yerine koyduğu bilinmektedir, maden mühendisleri odasının kendi halkına farklı bir muamelesi olmalıdır.

2. Rapordaki başka bir ucubelik de neden ufalanmış cevherin açıkta yığın haline getirilerek siyanürle muammeleye sokulmak yerine kapalı tankta işleme sokulmadığının işletme yetkililerine sorulmasıdır. Ortada ya bilim vardır ve uygulanabilir doğru tek seçenek vardır, ya da farklı olasılıklar ve bunların arasında maliyete dayalı işletmeci tercihi vardır. Acaba ülkemizde yetişmiş rapor yazarı bilirkişi bu konuda bir yargıda bulunmak yerine neden sadece firmanın durumu ÇED raporuna “işlenmesini” hatırlatıyorlar?

SONUÇ: Mühendisler odası bir rapor hazırlıyorsa, bunu mesleki otoritesine dayanarak yapıyor olmalıdır. Bu durumda “doğru işleme yolu nedir” sorusunu Alamos Gold’a sorması ve aldığı yanıtı (yüzü kızarmadan) raporuna “bilimsel bilgi” olarak koyması utandırıcıdır.

3. Başka bir gariplik ekonomik veriler başlığı altında şirketin ekonomiye yararının şirketin kendi verileri üzerinden paylaşılmasıdır. Oda yetkililerinini hangi fizibiliteyi incelediklerini bilmesek de, 2017 fizibilitesinin vergiler üzerine olan bölümünde şirketin kurumlar vergisinin %20’den %2 seviyesine indirilmesine ilişkin oyun planları, karın yatırıma dönüştürülmesi yolu ile vergi yükünü erteleme, gümrük muafiyeti, vergi muafiyeti ve teşvik kullanımı olanaklarını dillendirmesi asıl dikkat edilmesi gereken noktadır. Meslek Odaları, kendilerine bağlı çalışanların mesleki güvencelerini sektörün kârlılığı üzerinden adreslemekten farklı yollar geliştirmeli. Her emekçi işten çıktığında diğer emekçiler kadar bu toprakların insanı.

SONUÇ: Mühendisler odası, Alamos Gold’un işletmesinin “ekonomik akla uygunluğunu” Alamos Gold’un kasasından bakarak ele almıştır. Şirketin “vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri, teşvik kullanımları” gibi şeyler üzerinden “kârlı bir iş” yaptığına kanaat getirdiği açıktır. Bununsa “halkın ekonomisi” ile bir ilgisi yoktur.