İyi Parti ile Saadet Partisi anlaştı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Saadet Partisi ile ilkeler bazında anlaştıklarını söylerken genel seçimlerde işbirliğine gidebileceklerini söyledi.

İyi Parti ile Saadet Partisi arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin İyi Parti'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı için adaylarının İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu söyleyen Çıray, "2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor" dedi.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü vurguladı. “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi:

"Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor. Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı. Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük. Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi. Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır. Genel seçimlerde de bir iş birliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken."

ALTAYLI'DAN GÜL İDDİASI

Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarına yönelik bir köşe yazısı kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise, bu adaylığın ya Saadet Partisi ya da İyi Parti üzerinden olabileceğini ileri sürdü.

Altaylı, bu durumda Gül'ün ikinci tura kalamayacağını, Erdoğan'ın ardından CHP'nin adayı kimse o ismin ikinci tura kalacağını dile getirdi.