'İyi Parti ittifak için yüzde 90 el sıkıştı'

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinin yazarı Batuhan Çolak, 'Yüzde 90 oranında Demokrat Parti, İyi Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor' dedi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, İyi Parti'nin ittifak hamlesine ilişkin açıklamada bulundu. "Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım" diyen Çolak, "Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İYİ Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İyi Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti, İyi Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Bir kez daha: Meral Akşener'i nasıl bilirsiniz?