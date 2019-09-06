Her üniversiteye cami tamam, sıra her öğrenciye bir mescitte! İTÜ’ye yapılan caminin açılışını Erdoğan yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne inşaa edilen ‘İTÜ Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirdi. İTÜ’ye yapılan cami, üniversitede bulunan gerici örgütler ve rektörlük tarafından uygulanan provokasyonlara sahne olmuş ve 2015’te büyük tartışmalara yol açmıştı

Yapım aşaması sırasında üniversite içerisinde bir sürü usulsüzlük ve gerici provokasyona imza atılmasına sebep olan İTÜ Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşti.

Erdoğan "Yapıda sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır." dedi ve cami inşaatını fonlayan Sancak ailesi ve Vakfına ‘şahsı, milleti adına şükranlarını’ dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü; "Bildiğiniz gibi müjde büyük, 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim' buyuruyor Rabb'imiz. Dolayısıyla bu hayrın Ayazağa Kampüsü'nde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, imkan olduğunu düşünüyorum. Tekrar hayır sahiplerini tebrik ediyorum."

2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde ‘gizli’ bir cami inşaatı başlamıştı. Öncesinde Rektör Mehmet Karaca’nın kampüs içerisinde 15 kişiyle birlikte dua ettiği görüntüler yayılmıştı ancak ertesi gün İTÜ Yapı Teknik, cami inşaa edileceğini yalanlamış ve temeli gizlice kazılan yapının lojman olacağını iddia etmişti.

Cami yapılacağı bilgisi üzerine rektörlüğe olan tepkilerin artmasının ardındansa Rektörlük’ün yardımına bu sefer şeriatçı örgütler yetişmişti, “Size Gerçeği Getirdik Ancak Çoğunuz Haktan Hoşlanmıyorsunuz” afişleriyle çalışma yapan ve IŞİD gibi cihatçı gruplara olan desteğini gizlemeyen gerici gruplar üniversite içerisinde ‘toplu namaz’ ve “Kafirler için yaşasın cehennem” eylemleri düzenlemişti.

GERİCİLERİN OLMAZSA OLMAZI, ÜNİVERSİTE’YE CAMİ, HER FAKÜLTEYE MESCİD

İTÜ’deki cami gündemini takiben Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite’sinde de benzer gündemler gerçekleşmişti. Ege Üniversite’sindeyse gericilerin cami isteği 31 yıl sonunda gerçekleşmişti. Ege Üniversitesi yerleşkesine cami inşa edilmesi hayali Kenan Evren’in cumhurbaşkanı, Özal’ın başbakan, Burhan Özfatura’nın belediye başkanı olduğu 1985 yılında ilk dillendirilmiş ancak inşaat 2016 yılında, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında başlayabilmişti.

Cami inşaatının başlangıcıysa hep aynı süreci izledi, önce örgütlü bir grubun sosyal medyada “cami istiyoruz” kampanyası başlatmasını rektörlerin “öğrencilerden gelen istek üzerine” açıklamasıyla üniversite kampüslerini kazmaya başlaması takip etti. “Cami istiyoruz” kampanyasını yürütenler için bir sayı kıstası yoktu, 30 bin öğrencisi olan üniversitelerde yüzlerce kişiden sanal imza toplanması yeterliydi, üstelik bu insanların üniversitede okumalarına dahi gerek yoktu.

İTÜ’DE GELİNEN TABLO: HAREM SELAMLIK HAVUZ, RAMAZAN’DA ÇİMLERE OTURMAK YASAK, MÜZİK HARAM

İTÜ, cami inşaatıyla başlayan sürecin ardından gericilerin rektörlüğün de desteğini arkalarına alarak daha saldırganlaştıkları bir dönem geldi, öğrencilerin düzenlediği evrim atölyesinin afişi yasaklanırken gericilerin yılbaşı karşıtı afişleri rektörlük tarafından serbest bırakıldı, havuz ufak bir grup gericinin talebi üzerine harem selamlık hale getirildi ve son olarak geçtiğimiz dönem Ramazan sırasında üniversitedeki çimler ‘kullanıma kapatıldı’.

Ayazağa Kampüsü’nde gericilerin ‘Müzik haramdır’ başlıklı bildiri dağıtmasına öğrencilerden teki gelmesi üzerineyse rektör Mehmet Karaca ‘müzik koleksiyonu’ önünde verdiği pozu paylaşarak cevap vermişti.