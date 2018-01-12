İTÜ'de bir gerici müdahale daha: Harem-selamlık havuz

İTÜ'de Rektör Mehmet Karaca’nın gerici uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Harem-selamlık havuz uygulaması okul yönetimi tarafından onaylandı.

Geçtiğimiz aylarda bir grup gerici önceden karma olarak kullanılan okul havuzunda sadece kadın ve sadece erkek seanslar talep eden dilekçe vermişti.

Arı24'te yer alan habere göre, eskiden tüm seansları karma olan İTÜ havuzunda, sadece kadınların havuzu kullanabileceği seanslar Perşembe günü 13:30-15:30 arası ile Pazar günü 18:00-20:45 arası olurken; sadece erkeklerin havuzu kullanabileceği seanslar ise Perşembe günü 10:30-12:30 arası ile Cumartesi günü 18:00-20:45 arası şeklinde belirlendi.

Diğer seanslar karma olarak devam edecekken, Perşembe günü belirlenen erkek ve kadınlara özel seanslar arasında erkek ve kadınların birbirlerini görmemeleri için havuz 1 saat kullanıma kapatılacak.

İTÜ yönetiminin gerici uygulamaları ve ilgili haberler;