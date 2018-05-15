İTÜ’de ramazan düzenlemesi: MED kapalı, yemekhane iftara uygun

İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü ramazan boyunca yemek saatlerini geç saatlere alacağını duyurdu. İftar saatine uyumlu hale getirilen akşam yemeği saatleri öğrencilerin faydalanabileceği saatlerin dışında. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı MED çimleri de ramazan boyunca kullanıma kapatıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre Ayazağa, Gümüşsuyu ve Tuzla kampüslerinde 17.30-19.30 arası olan akşam yemeği saatleri ramazan boyunca 19.00- 21.00 olarak değiştirildi. Bu düzenleme üniversite içerisinde dini bir düzenleme olmanın yanı sıra İTÜ’deki derslerin 17.30’da bittiği göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının yemek ihtiyacını karşılamalarının da önüne geçiyor.

RAMAZAN BOYUNCA MED DE KAPALI

İTÜ Rektörlüğü dün yaptığı açıklamadaysa, üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandığı Merkezi Dersilik (MED) çimleri olarak bilinen alanın da "yorulduğu gerekçesiyle", ramazan boyunca öğrencilerin kullanımına kapatılacağını duyurmuştu. 1-5 Mayıs arasında da bakım için kapatılan MED çimlerinin 14 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde yani ramazan boyunca yeniden kapatılması dikkat çekti.

İTÜ yönetimi, daha önce havuz saatlerine harem selamlık saatler eklenmesi, üniversiteye cami yapılması, evrim afişlerinin engellenmesi, “müzik haramdır” başlıklı bildirileri dağıtanların korunması, “İTÜ Asırlardır

Çağdaş” tabelasının indirilmesi, kız öğrenci yurtlarında yangın çıkışlarının kapatılması gibi uygulamalarla gündeme gelmişti.

