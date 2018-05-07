Hapsi istenen Ebru Gündeş'in imdadına AKP yetişti

Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş'in avukatı, 'Başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır' dedi.

Beykoz Kanlıca'daki yalıda kanuna aykırı işlemler yaptığı için hapsi istenen Ebru Gündeş'in imdadına da AKP yetişti. Rıza Sarraf’ın savcılık sorgusunda davaya konu işlemlerden Ebru Gündeş’in haberinin olmadığını söylediğini belirten Gündeş'in avukatı Begüm Can Güven, "Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" dedi. İLGİLİ HABER AKP'nin seçim paketi: Patronlara kıyak, halka rüşvet