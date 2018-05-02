AKP'nin seçim paketi: Patronlara kıyak, halka rüşvet

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısından çıkışta 'seçim paketi' açıkladı. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasından emeklilere yönelik vaatlere, öğrenci affından sicil affına dek çok sayıda başlığın yer aldığı pakette 'patronlara kıyak, halka rüşvet' anlamına gelen önlemler bulunuyor. Paketin maliyeti ise söylendiği gibi 24 milyar TL değil, çok daha üstünde...

Açıklanan "seçim paketi"nin büyüklüğü, AKP'nin seçime dair korku ve kaygılarının da büyüdüğünü gösteriyor. Önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısından çıkışta gazetecilere "seçim paketi" açıklayan Binali Yıldırım vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasından öğrenci sicil affına, imar affından emeklilere yönelik vaatlere dek çok sayıda başlıkta vaatte bulundu.

Vaatler her ne kadar seçmene yönelik gibi görünse de, AKP'nin seçim bahanesiyle fırsattan istifade patronların ve sermaye gruplarının işine yarayacak düzenlemelere hazırlandığı anlaşılıyor. Maliyeti 24 milyar TL olarak duyurulan 25 maddelik paket, tasarı halinde TBMM'ye sunuldu.

Tasarının genel gerekçeler bölümünde düzenlemenin patronlara ve sermaye gruplarına yarayacağına ilişkin şu sözler yer alıyor: Ekonominin büyüme hızını desteklemek, müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sağlıklı şekilde odaklanmalarını sağlamak.

Borç yapılandırmasına konu olan alacaklar ise şöyle sıralanıyor:

Beyana dayalı vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (31 Mart 2018’den sonra ödenmesi gerekenler hariç),

31 Mart 2018’den önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (MTV’nin ikinci taksiti hariç),

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, trafik cezaları, seçimde oy kullanmama cezaları, Nüfus Kanunu’na ilişkin cezalar, RTÜK tarafından verilen cezalar,

Bunların dışında kalan Amme Alacakları kapsamında takip edilen alacaklar dahil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları,

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

SGK’nın her türlü prim ve ceza alacakları,

Belediyelerin emlak vergisi ve su ile ilgili alacakları,

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıklarının, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları,

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar ile kesinleşmiş alacaklar yapılandırma kapsamında yer alacak.

MATRAH ARTIRAN MÜKELLEFLERE VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK

Ayrıca matrah affından yararlanmak isteyen Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri, matrahlarını 2013 yılı için yüzde 35, 2014 için yüzde 30, 2015 için yüzde 25 ve 2016 için yüzde 20 artıracaklar. Matrah artışı yapan mükellefler için bu yıllara yönelik vergi incelemesi yapılmayacak. Tasarının görüşmeleri sırasında verilecek önerge ile 2017 yılı da kapsama dahil edilecek.

GENÇ PATRONLARA PRİM İSTİSNASI

Tasarıyla genç patronlara prim istisnası getiriliyor. Vergi teşviğinden faydalanan 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olanların bir yıl süreyle aylık prime esas kazançları günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından ödenecek. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu düzenlemeden yararlanabilecek. Tasarıya göre köy ve mahalle muhtarları, kendine adına bağımsız çalışanlarla, tarımda çalışanlardan, SGK’ya kayıt ve tescil yaptırdığı halde 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalıların, sigortalılık süreleri durdurularak, prim borçları silinecek.

SERMAYEYE KIYAK, HALKA RÜŞVET

AKP'nin TBMM'ye sevk ettiği "seçim paketi" tasarısıyla patronlara ve sermaye gruplarına büyük avantajlar sağlarken, halkın değişik kesimlerine de adeta "seçim rüşveti" dağıtılıyor. AKP böylece hem seçim yatırımı yapmış oluyor ham de büyüyen riski dağıtmaya yönelik bir dizi önlem almış oluyor.

PAKETİN MALİYETİ 24 MİLYAR MI, DAHA FAZLA MI?

"Seçim paketi"nin maliyetinin her ne kadar 24 milyar TL'ye mal olacağı söylense de, bu rakamın aslında çok daha yüksek olacağı tahin ediliyor.

Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker bugünkü yazısında, paketteki vaatlerden sadece emeklilere yönelik olanın maliyetinin 23 milyar lira olduğunu belirterek, "Bu rakam gerçek durumu yansıtmıyor" diye yazdı.

Toker'in "Maliyet 24 milyarın çok üstünde" başlıklı yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de emekli aylığı alan kişi sayısı: 11 milyon 473 bin 735. (Dağılım ise şöyle: SSK: 7 milyon 70 bin 162, Bağ-Kur 2 milyon 430 bin 880, memur: 1 milyon 972 bin 693)

Toplam 11 milyon 473 bin 735 kişiye biner TL ikramiye verilmesi, 11 milyar 473 milyon 735 bin TL’dir. Bu ikramiyeyi iki bayram ödediğinizde bütçeye 22.9 milyar TL olarak yansır.

Yani Başbakan Yıldırım’ın 24 milyar TL açıklamasını veri aldığınızda, emekliye iki bayramda biner TL verildiğinde, geriye 1.1 milyar TL kalıyor.

Kalan bu tutara üstelik paketin diğer bütün unsurlarının sığması gerekiyor. Sayın Başbakan, stok affı, ceza yapılandırması, emekli borcu, sağlık imkânı, gençlere prim desteğini “maliyet” saymıyorsa bir diyecek yok. Ama bu paket kapsamında devletin vazgeçtiği cezalar, vergi ve prim alacaklarının en az 20 milyar TL’ye ulaşacağı konuşuluyor.

Bu durumda paketin, mali sisteme yansıyacak toplam büyüklüğünün en az 40 milyar TL civarında olması bekleniyor."

VERGİ KAYIPLARI DA EKLENDİĞİNDE MALİYET DAHA DA YÜKSELİYOR

Paketin detayları arasında kaybolan sermayeye yönelik vergi, sigorta primi desteği gibi düzenlemelerin yaratacağı vergi kayıpları da eklendiğinde çok daha yüksek bir maliyet söz konusu.