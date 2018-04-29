Erdoğan: Üniversitelerin bölünmesine tepki ideolojik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Gazi üniversitelerinin bölünmesine karşı çıkanları 'ideolojik yaklaşıma' sahip olmakla suçladı, bölünmenin kalite getireceğini savundu.

Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Gazi üniversitelerinde geçtiğimiz hafta düzenlenen protesto eylemlerine değindi.

Aralarında İstanbul ve Gazi üniversitesinin de bulunduğu 20'ye yakın üniversitenin bölünerek, yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin yasa tasarısını savunan Erdoğan, tepki gösterenleri "ideolojik" olmakla suçladı.

'KÖKLÜ TARİH BÖLMEYE ENGEL DEĞİL'

"İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci sayısının 105 bine ulaştığını" anımsatan Erdoğan, bu durumun bir "kalite sorunu" yarattığını iddia etti. Erdoğan, "Tarihi itibariyle eski bir üniversite olması demek burada öğrenci sayısının azaltılmasına engel var demek değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, üniversitelerin bölünmesine karşı yapılan eylemleri "istismar" olarak nitelerken, AKP döneminde onlarcası açılan daha az öğrenciye sahip taşra üniversitelerinin kalitesine ilişkinse bir değerlendirmede bulunmadı.

'DEĞİŞMİYOR' DİYOR AMA DEĞİŞİYOR

"İstanbul Üniversitesi markasının yok edilmeyeceğini, ikiye ayrıldıktan sonra da adını muhafaza edeceğini" vurgulayan Erdoğan'ın, açıklamasında bu beyanlarıyla çelişen ifadeler kullanmasıysa soru işaretlerine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:

“Önce bir İbni Sina ifadesi söz konusu oldu. İbni Sina ismini kaldıralım dedik. Bir tarafta İstanbul Üniversitesi, öbür tarafta İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi şeklinde oluyor. Bu 500 yıllık maziye sahip olan isim korunuyor. Ortalama 50 bin öğrenci birinde, 50 bin bir tanesinde kalıyor. Bunlar da adrese teslim değil. Onu da bilelim. Diyorlar ki Cerrahpaşa diye bir şey yoktu. Ben kendimi bildim bileli Cerrahpaşa var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ayrılmıyor, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz."

'DERT YİNE İDEOLOJİK'

Üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısının kaliteyi artırmaya dönük bir adım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dert yine ideoloji. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik bir arayacağız. Burada öğrenci sayısı itibariyle kaliteyi arttıracak bir adımı atalım diyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamasında İstanbul Üniversitesi'nin taşınacağının da sinyalini veren Erdoğan, "Kaldı ki İstanbul Üniversitesi'ne Hasdal tarafından 700 dönüm arazi tahsis ettik. Orada da İstanbul Üniversitesi Külliyesi olacak. Oraya taşındığı zaman zaten çok daha farklı bir konuma ulaşacak" dedi.

Aynı yasa tasarısının 20'ye yakın üniversiteyi ilgilendirdiğini belirten Erdoğan, "Ankara Gazi Üniversitesi ile ilgili de aynı spekülasyonların yapıldığını" söyledi. Erdoğan, açıklamasında, "Aynı uygulama neyse orada da onu yapacağız. Üniversite sayısı sadece iki değil. Ama ikisinde maalesef bir tezgah gidiyor" dedi.

TKG: ERDOĞAN AÇIKLAYAMADI

Söz konusu yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunulduğu günlerde "Üniversiteliler parselcilere gereken yanıtı verecek" başlıklı bir bildiri yayınlayan Türkiye Komünist Gençliği'nden (TKG) Erdoğan'ın son açıklamalarına da yanıt gecikmedi.

soL'a görüş bildiren TKG, "Erdoğan'ın dün Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamaları dinleyen herhangi biri, yasa tasarısına tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlerin ne kadar haklı olduğunu görecektir" dedi.

"Erdoğan İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesine ilişkin soruları yanıtlarken birbiriyle çelişen ifadeler kullandı" diyen TKG, "gençlerin bir dünya görüşüne sahip olması, biat etmemesi ve her defasında tezgahlarını açığa çıkarması AKP Genel Başkanı'nın canını sıkıyor" açıklaması yaptı. "1 Mayıs'ta üniversitelerin bölünmesine, gerici ve piyasacı kuşatma altına alınmasına karşı gençlerin alanlarda olacağını" vurgulayan TKG, "parselcilere her yerde gereken yanıtı vermeye devam edeceğiz" diyerek açıklamasını noktaladı.

İstanbul Üniversitesi'nde eylemler bu hafta da sürecek. Öğrenci ve akademisyenler bugün saat 16.00'da Beyazıt Anakapı önünde buluşacak.