Gazi Üniversitesi'nde bugün eylem vardı

Üniversiteleri bölen yasa tasarısının dün Meclis komisyonunda kabul edilmesinin ardından üniversitelerde başlatılan eylemler bugün de sürüyor. Gazi Üniversitesi’nde öğrenciler, akademisyenlerin çağrısıyla bir araya geldi.

Üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısının dün Meclis komisyonunda kabul edilmesinin ardından üniversitelerdeki eylemler bugün de sürüyor.

Gazi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler yasa tasarısına karşı çıkmak için bir araya geldi. Bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanacağı haberine tepki gösteren ve akademisyenlerin çağrısıyla rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, eylemi okul içerisine çevik kuvvetin girmesinin ardından da sürdürme kararı aldı. Yüzlerce öğrenci, ''Gazi bizimdir, bizim kalacak'' sloganlarıyla tasarıyı protesto etti.

Dün faşist grup ile özel güvenlikler arasında başlayan gerginlik eylem sırasında da devam etti. Bugün ise rektörlük önündeki eylemle eş zamanlı olarak Fen-Edebiyat fakültesi önünde toplanan faşist grup rektörlük önüne çıkan yolda güvenlik görevlileri ile çatıştı.

Güvenlik görevlilerine saldıran faşist grup sopa ile bir güvenlik görevlisini başından yaraladı. Faşist grup çatışma sırasında çevreye silahla ateş açtı. Okul içerisinde Fen-Edebiyat fakültesinden dersten çıkan öğrenciler silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Kesici aletler ile okulda tehditler savuran grubun bir kısmı polis tarafından gözaltına alındı.

Kavgada yer alan ülkücülerin, üniversitenin bölünmesine karşı gerçekleştirilen eylemin sonlandırılmasını istediği ve özel güvenlik görevlilerini pasif kalmakla suçladığı öğrenildi.

Rektörlük önündeki eyleme ise polis müdahale etti ve okul içerisinde yoğun miktarda biber gazı kullandı.

Üniversitelerin bölünmesini içeren yasa tasarısı dün Meclis komisyonu tarafından onaylanmıştı. Tasarı, Gazi Üniversitesi'nin Mühendislik, Mimarlık, İİBF, Hukuk ve İletişim fakültelerinden oluşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin kurulmasını öngörüyor.