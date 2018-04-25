‎İstanbul Üniversitesi 'bölünmeye' boyun eğmiyor

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 'bölünme tasarısı'na karşı bugün de eylemdeydi. Kitlesel katılımın olduğu eylemde rektör istifaya çağrıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrenci ve akademisyenleri üniversitenin bazı fakültelerinin bölünmesini öngören yasa tasarısına karşı bugün de eylemdeydi.

Sabah saatlerinde fakültelerde forumlar düzenleyen öğrenciler, saat 13.00'te Beyazıt Ana Kapı önüne yürüdü. Avcılar'daki Veterinerlik, İşletme ve Mühendislik fakültelerinin de katıldığı eylemde, bütün fakülteleri temsilen yapılan konuşmalarda yasa tasarısı geri çekilene kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

'BOYUN EĞME ÜNİVERSİTENE SAHİP ÇIK'

"Boyun eğme üniversitene sahip çık", "Üniversiteme, fakülteme dokunma", "Rektör istifa" sloganlarının öne çıktığı eylem iki buçuk saat sürdü.

Eylem Çav Bella marşının ve öğrencilerin yasa tasarısına karşı yazdığı şarkının hep birlikte söylenmesiyle son buldu.

PROVOKASYON TUTMADI

Gün boyunca üniversitenin bölünmesine karşı yapılan eylem ve etkinlikler sırasında küçük çaplı bir provokasyon girişimi de yaşandı.

Kendini "İstanbul Üniversitesi Ülkü Ocakları" olarak adlandıran grup Hukuk Fakültesi'nde forum yapan öğrencileri tehdit etti. Öğrencilerin eylem yapacağı saatte Beyazıt Anakapı önünde buluşup karşı sloganlar atan faşist grubun provokasyon girişimi tutmadı. İstedikleri ilgiyi göremeyen faşist grup alanı öğrencilerin protesto gösterisine terk ederek uzaklaştı.

CERRAHPAŞA'DA EYLEM SÜRÜYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin dekanlık önündeki eylemiyse sürüyor. Yasa tasarısına karşı olduğu bilinen dekanı öğrencileri açıklama yapmaya çağırıyor.

Orman Fakültesi'ndeyse dekanlık iki gündür eylem yapılmasını, üniversiteye polis çağırarak engelliyor.​