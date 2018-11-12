Erdal Beşikçioğlu da kervana katıldı: Hepimiz aynı gemideyiz

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuşan ünlüler kervanına son olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu dahil oldu. Beşikçioğlu, 'Ülkemizin hep daha iyi olmasını isterim. Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim. Rotamızı nereye çevireceğimize birlikte karar vereceğiz' dedi, dolar yükseldiğinde parasını TL'de tuttuğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Mazhar Alanson, Ahmet Ümit, Haluk Levent, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu ve Hasan Saltık gibi isimlerin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajlara şimdi de oyuncu Erdal Beşikçioğlu eklendi.

"Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim" manşetiyle yayımlanan röportajda Beşikçioğlu, askerliğine ilişkin bir soruya, "Devletim bana 'Güneydoğu'da yapacaksın askerliğini' dedi, gittim, yaptım. 'Bu vatan için öl' deseydi de ölürdük. Türkiye'de herkes bana göre içinde vatan sevgisi ile doğuyor çünkü anne veya babasından geçiyor bu sevgi miras gibi. 5 yaşında andımız ile tanışıyor. Türk'ün ne demek olduğunu bu yaşlarından itibaren anlamaya başlıyor. Annem Arnavut,babam Laz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım ve Türk olarak görüyorum kendimi. " yanıtını verdi.

Bu yanıtın ardından gelen "Siz böyle diyorsunuz ama dolar yükseliyor diye sevinen bir kesim de var. 'Aynı gemide değiliz' diyorlar ne yazık ki..." sorusunu da yanıtlayan Beşikçioğlu şöyle konuştu:

Dolar yükseldiği dönemde benim bankada Türk Lirası param vardı ve ben paramı Türk Lirası'nda tutmaya devam ettim. Dolara çevirmedim, çevirmeyi bile düşünmedim. Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. 'Aynı gemide değiliz' de ne demek? Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim. Aynı gemideyiz, rotamızı nereye çevireceğimize de birlikte karar vereceğiz. Birlik duygumuzu kaybetmemiz gerekiyor. Yöneticilere oy vermiş olun ya da olmayın; Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek ve korumak zorundayız.