Haluk Levent: Her iktidarı seven sanatçıya yalaka diyemezsiniz

Şarkıcı Haluk Levent, AKP'ye destek veren şarkıcılara ilişkin, 'Bu ülkenin sanatçılarının iktidarı sevme hakkı da vardır. Her iktidarı seven sanatçıya yalaka diyemezsiniz' dedi.

Şarkıcı Haluk Levent, AKP'nin gazetelerinden Sabah'a röportajlar veren ve AKP'yi güzelleyen Mazhar Alanson ve Yavuz Bingöl'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy'a konuşan Haluk Levent röportajından ilgili bölümle şöyle:

Ortalık linçlerle dolu. Ben linç edilmekten çekinmeyen bir adamım. Umrumda değil, fikirlerimi söylerim. Ama Yavuz Bingöl’ün üzerine çok gittiklerini düşünüyorum. Onunla aynı fikirleri taşımıyorum. Mesela “Sol bitti” dedi. Hayır, sol her zaman var olacaktır. Bir alternatiftir, arayıştır. Ben de sola yatkın bir adamım. Mazhar abi de bizim pirimizdir şarkı konusunda. Ama Atatürk’le Peygamberi karşılaştırmak olmamış elbette. Biri dini lider, diğeri ülkenin kurucu lideri. Benim eleştirebileceğim tek şey bu olabilir, örnek yanlış. Ama onlar iktidarı sevme ya da birlikte hareket etme hakkına sahip. Ama onları linç etme hakkına kimse sahip değil. Eleştirin varsa yap geç.

Ne olacak? Bak yine söylüyorum: Hayır hayır hayır! Benim kimseden korkum yok. Zaten devletin kademelerinden sponsorluk hiç gelmedi, gelmez ki. Ben de bunun peşinde değilim. Olduğum gibi görünmeye çalışan bir adamım. İyiye iyi kötüye kötü derim.

Mesela referandum sürecinde Arda Turan ile Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Evet’ kampanyasında linç edilmelerine tavır gösterdim. Siz korkmadan “Hayır” diyebiliyor musunuz, ona bakın. Tekrar Yavuz’a geliyorum. Katılmıyorum söylediklerine ama niye ana avrat küfür edip onu linç ediyorsunuz? Bu ülkenin sanatçılarının iktidarı sevme hakkı da vardır. Her iktidarı seven sanatçıya yalaka diyemezsiniz. Gerçekten de sevebilir; dünya kadar parası var, ihtiyacı yok ama, “Ben Erdoğan’ı çok seviyorum” diyor. Sevebilir. Yani adamın parası var, sanat kariyeri var; kendini buna niye mecbur hissetsin ki?