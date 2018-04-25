CHP'den ilk 'Abdullah Gül' yalanlaması

CHP'nin Abdullah Gül'ün çatı adaylığını kabul ettiği iddialarına ilişkin yalanlama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da" diyen Özel, bu konuda partiden yapılan ilk net açıklamaya imza attı.

Özel'in açıklaması sonrası gözler Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

Öte yandan Özel'in ardından CHP'li Veli Ağbaba da gündemlerinde Abdullah Gül'ün bulunmadığını söyledi.