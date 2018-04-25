CHP Sözcüsü'nden Muharrem İnce'ye 'Gül' yanıtı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin aday tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Tezcan, Muharrem İnce'nin Abdullah Gül açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran seçimlerine ve aday tartışmalarına dair açıklamada bulundu.

"CHP aday çıkarabilme güç ve potansiyeline her siyasi partiden daha fazla muktedirdir" diyen Tezcan, "Ancak görüşmeler devam ederken, görüşmeleri tahrip edecek şekilde, özellikle seçmenin belirli bir kısmının gönlünü kıracak açıklamalar yapmamıza dönük bir tahrik olduğunu görüyoruz, bu tuzağa düşmeyeceğiz. CHP bu süreçte sonuç almaya yönelik hamlelerini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

İnce'nin Abdullah Gül'e yönelik açıklamalarına ilişkin de konuşan Tezcan, "Parti Meclisimiz Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi, bugün Meclis grubumuz da bir çalışma yapacak, vekil arkadaşlarımız düşüncelerini paylaşacak. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Partinin, toplumun hassasiyetini biliyoruz. Üzerinde yetki taşıyan isimlerin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerekir. Kısa günün karını elde edeyim derken somut hedefleri kaybetmek doğru değildir" dedi.