Bir tarikattan daha saray ittifakına destek

Milli Eğitim'in izniyle okullardan para toplayan, 'değerler eğitimi' diyerek ortaokul ve liselerde tarikat propagandası yapan nurcu Hayrat Vakfı, 24 Haziran seçimlerinde AKP ve MHP'nin 'cumhur ittifakı' adı altında kurduğu saray ittifakına destek kararını açıkladı.

Said Nursi'nin talebelerinden Ahmet Hüsrev Altınbaşak tarafından 1974'te Isparta'da kurulan Hayrat Vakfı adıyla örgütlenen cemaat, 24 Haziran seçimlerinde AKP-MHP'nin "cumhur ittifakı" adı atında oluşturduğu saray ittifakını destekleyeceğini duyurdu.

Hayrat Vakfı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

"24 Haziran, parçalanacak, birbirimizle uğraşacak veya çekimser kalınacak bir gün değil, el ele, omuz omuza vererek 'Cumhur İttifakı'nı temin etme zamanıdır. Biz Hayrat Vakfı Camiası Nur Talebeleri olarak küresel güçlerin, dahili ve harici şer odaklarının ittifak ederek topyekun tüm değerlerimize hücum ettiği bir vakitte, 'yerli ve milli', 'milletin ve ümmetin kabul edilmiş bir duası' olarak gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin yanında durduğumuzu ilan ediyoruz."

Hayrat Vakfı, Milli Eğitim'den aldığı izinle okullarda para toplayan, "değerler eğitimi" adı altında tarikat propagandası yapan ve kimi okullara "namaz anketi" gerçekleştiren bir gerici kurum olarak tanınıyor.

İSMAİLAĞA CEMAATİ DE DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Geçen günlerde Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaati de saray ittifakına destek açıklamasında bulunmuştu.