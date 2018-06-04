İsmailağa Cemaati seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu

İsmailağa Cemaati, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten bir açıklama yaptı.

Cemaat ve tarikatlardan seçimlere ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsmailağa Cemaati tarafından 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Sömürgeci zihniyetlerin mutlaklaştırdıkları idare şekillerini değil; insanlığın barış ve huzurunu, izzet ve şerefini tekeffül eden sistem ve idare ruhuna daha yakın bulduğumuz Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modelinin, insanımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu yeni yönetim modelinde hak, hakikat, hukuk, adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, istikrarın teminatı gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tercih ettiğimizi kardeşlerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.