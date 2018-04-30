Fen lisesinde namaz anketi: Önce seminer, sonra anket

Şanlıurfa Fen Lisesi'nde Hayrat Vakfı'nın düzenlediği "Namaz nedir, neden namaz kılmalıyız" konulu seminerden sonra öğrenciler namaz anketine tabi tutuldu. Öğrencilere "Günde kaç vakit namaz kılıyorsunuz", "Namaz kılmanıza aracı olan kimdir" gibi sorular yöneltildi.

Eğitimin bilimsel anlayıştan ve pedagojinin temel ilkelerinden uzak bir biçimde, dinsel referanslarla düzenlemesi yönündeki faaliyetler sınır tanımıyor. Bunun son örneklerinden biri de Şanlıurfa Fen Lisesi'nde yaşandı.

Milli Eğirim Bakanlığı'nın altı yıl önce Osmanlıca dersi gerekçesiyle kapılarını açtığı Hayrat Vakfı’na, geçen aylarda “değerler eğitimi” adı altında yeni izinler verilmişti. Bu izin kapsamında Şanlıurfa Fen Lisesi'ne giden Hayrat Vakfı, burada öğrencilere namaz semineri verdi.

Ömer Özgültekin adlı eski imam olan bir ilahiyatçının müdürlük yaptığı Şanlıurfa Fen Lisesi'nde, 20 Nisan Cuma günü Hayrat Vakfı tarafından öğrencilere "Namaz nedir, neden namaz kılmalıyız, namazı artırmak için ne yapmak gerekiyor" içerikli seminer dayatıldı. Konu ve içerik hakkında bilgi verilmeden tüm öğrencilerin konferans salonuna gitmesi istenen Şanlıurfa Fen Lisesi'nde, namaz konulu seminer verildi.

NAMAZ ANKETİ!

Seminerden birkaç gün sonra da okul rehber öğretmeni öğrencilere yine "namaz" konulu anket dağıttı. Bir öğrencinin bu anketi niçin dağıttıklarını sorması üzerine, rehber öğretmen, "Sunumun ne kadar yararlı olduğunu ölçmek için dağıtıyoruz" dedi.

Ankette öğrencilere "Günde kaç vakit namaz kılıyorsunuz", "Namaz kılmanıza aracı olan kimdir", "Sizce ne olsaydı insanlar namaz kılardı" gibi sorular yöneltildi.

İşte o anket:

ÖĞRENCİLERE RİSALE-İ NUR DERSİ DAYATILIYOR

Nur cemaatinin "Yazıcılar" koluna yakınlığıyla tanınan Hayrat Vakfı'nın, aynı okulda etkin olduğu ve çeşitli faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Durumdan rahatsız olan ve yaşananları soL'a anlatan Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi, şunları söyledi:

Ben Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencilerinden biriyim. Okulumuz Milli Eğitim'in 'nitelikli okullar' kapsamına aldığı bir okul. İmam hatip mezunu bir müdür tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda bize Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını söyleyen bir ekip, her pazartesi akşamı okulun erkek pansiyonunda Risale-i Nur dersleri veriyor. Okulda görev yapan nurcu öğretmenler de öğrencileri öğle arası ya da öğleden sonra medreselerde yapılan Risale-i Nur derslerine teşvik ediyor. Okulun genel profili bu durumda."