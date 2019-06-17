Berat Albayrak'tan 'FETÖ' hükümlüsü patrona teşekkür mektubu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 'FETÖ'nün Adana yapılanması içinde yer aldığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Çomu'ya teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "FETÖ"nün Adana yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu'ya mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre; mektupta "Enflasyonla Topkeyûn Mücadale Programı"na verdiği destekten dolayı Çomu'ya teşekkür eden Albayrak, "Siz değerli iş insanımızın enflasyonla mücadeleye vermiş olduğu katkı, bu sürece hayat vermiş, sonuca ulaştırmıştır" dedi.

Hüseyin Nuri Çomu, Adana'daki FETÖ soruşturması kapsamında 24 Eylül 2016'da tutuklanmış, 9 Aralık 2016'da tahliye edilmişti. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ" yapılanmasına ilişkin Adana'daki ana davada 90 sanık arasında yer alan Çomu'ya 13 Aralık 2018 tarihinde FETÖ üyeliğinden 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Fethullah Gülen'i bir dönem Pensilvanya'da ziyaret eden Çomu, ceza almasına karşın daha sonra İlim Yayma Cemiyeti'nin Adana Şube Başkanlığı'na tekrar seçilmişti.

Çomu'nun AKP'ye yakın bir derneğin başkanlığına seçilmesi tartışma konusu olurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hüseyin Nuri Çomu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir mektup aldı. Bakan Albayrak'ın "Sayın Hüseyin Çomu" hitabıyla başlayan ve altında imzası bulunan mektubunda şu ifadeler kullanıldı:

ALBAYRAK'IN TEŞEKKÜR METNİ

"Ülkemiz, ağustos ayından itibaren ekonomimize yönelik spekülatif girişimlere şahit olduğumuz bir süreçten geçmiştir. Bu dönemde, özel sektör ve kamu işbirliği ile girişimlere karşı güçlü bir duruş sergiledik ve enflasyonla mücadeleyi ilk önceliğimiz olarak belirledik. Bu kapsamda, 9 Ekim 2018 tarihinde ekonominin tüm paydaşlarının katılımıyla hedeflenen 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' çağrısında bulunduk. Binlerce firma, marka ve STK'nin katılım gösterdiği ve 31 Mart 2019 tarihine kadar süren bu seferberlikle birlikte, özellikle enflasyon ve fiyat istikrarı alanında önemli bir direnç oluşturduk. Tüm paydaşların özverili gayretleri ile Türkiye'nin dört bir yanında karşılık bulan bu mücadelenin başarısı, ülkemizin potansiyelinin en belirgin örneğidir."