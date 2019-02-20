VİDEO | Camide 'Binali Yıldırım' duası: İmam cemaate AKP için dua ettirdi!

Cami imamının, Binali Yıldırım için oy isteyip cemaate dua ettirmesi tepki çekti.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Meclis Başkanlığı görevini devretmişti. Görevi devrettikten sonra Ankara'dan İstanbul'a geçen Binali Yıldırım, ilk ziyaretini Eyüp Sultan Camii'ne yaptı.

Ancak ziyarette yaşanan bir olay tartışma yarattı. Cami imamının, Binali Yıldırım için oy isteyip cemaate dua ettirmesi tepki çekti.

Fox TV'de yer alan habere göre imam, “Binali Başkanımızın başarılı olmasına, hayırlı işlerde muvaffak olmasına Allah rızasına, el Fatiha…” ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler: