'Ülker Türkiye’den kaçıyor' iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, son günlerde gündemde olan Yıldız Holding iştirakı Pladis’e yapılan hisse satışını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, son günlerde gündemde olan Yıldız Holding iştirakı Pladis’e yapılan hisse satışını ele aldı.

Hisse satışlarıyla bir süredir dikkat çeken Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102,6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında İngiltere merkezli Pladis Foods Limited'e satmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki “Ülkerciler! Asil Nadir ve Polly Peck'i unutmayın” başlıklı yazısında, “Hepimizin Ülker olarak tanıdığı Türkiye’nin dev gıda şirketi Yıldız Holding hisselerinin yüzde 51’ini İngiltere’deki iştirakı Pladis’e sattı. Bunu duyanlar hemen ‘Ülker vergi kaçırmak için bu numarayı yapıyor’ veya ‘Ülkerciler Türkiye’den kaçıyorlar’ gibi spekülasyonlar yapmaya başladılar… Biz hep dünya markamız olmamasından şikayet ederiz ve bu yüzden Ülker’in dünyaya açılması, İngiltere üzerinden acımasız uluslararası rekabet arenasına katılması bizleri yalnız memnun eder” ifadelerini kullandı.