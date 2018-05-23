Şehir Plancıları Odası: İZBAN'da can kaybına yol açan 'Artı Para' kaldırılsın

İzmir'de dün kartında 'en uzak mesafe' bakiyesi kalmadığı için İZBAN'a binemeyen ve tellerden atladığı sırada TCDD treni altında kalarak yaşamını yitiren lise öğrencisi Berkay Çiftçi'nin ölümüne ilişkin, Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir şubesinden bir açıklama geldi. Açıklamada, 'Hiçbir bilimsel temele dayanmayan ve adalet anlayışına sığmayan artı para uygulaması bugün bir can kaybına neden olmuştur, uygulamadan vazgeçilmeli' denildi.

'ARTI PARA UYGULAMASINDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ'

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir şubesinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bilindiği üzere bugün Semt Garajı İzban İstasyonunda tren çarpması sonucu bir lise öğrencisi hayatını kaybetmiştir. Basına yansıyan haberlerde, öğrencinin artı para sistemi uygulamasından (trene binmeden önce en uzun yol ücreti alınmaktadır) dolayı önden kesilen bilet ücretini temin edemediği için, okula yetişmesi gerekliliğinden tellerden atlayarak istasyona girmeye çalışması sonucu yaşamını yitirdiği yer almaktadır.

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile vatandaşa dayatılan Artı Para Sistemi, yürürlüğe girdiği 15 Şubat 2018 tarihinden bu yana bir dizi sorun gündeme gelmiştir. Vatandaş ile güvenlik işçilerinin fiziksel olarak karşı karşıya gelmesi, yeterli bakiyesi olmadığı için işine ya da evine geciken vatandaşlar, blokajı kaldırmayı unuttuğu için hatta yaşanan arızalar sonucu parasını geri alamayan, haftalarca haklarının peşinden koşmak zorunda olan binlerce vatandaş gibi bir dizi sorun yaşanmışken, son olarak bir lise öğrencisin ölümüyle karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Temel bir hak olan toplu ulaşım, kar amacı gözetilerek düzenlenip vatandaşa müşteri gözüyle bakılırsa, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu olaylardan sorumlu tutulmaması gibi bir durum söz konusu olamaz.

Hiçbir bilimsel temele dayanmayan ve adalet anlayışına sığmayan artı para uygulaması bugün bir can kaybına neden olmuştur. Bugünden ön göremediğimiz daha birçok soruna neden olacağı da açıktır. Başta hayatını kaybeden kişinin ailesine ve tüm İzmirlilere sabır diliyoruz. İlgililerin öncelikle bu konuda gerekli açıklamayı yaparak halkın itirazlarına rağmen yürürlüğe koyduğu bu uygulamadan bir an önce vazgeçmelerini istiyoruz.