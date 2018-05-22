İZBAN'da 'artı para' can aldı: Bakiyesi yetmeyen öğrenci telden atladı, tren çarptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Şubat'tan beri dayattığı 'artı para' adı altındaki kademeli ücretlendirme ve gizli zam uygulaması can aldı. Bu sabah kartında yeterli bakiyesi olmayan lise öğrencisi Berkay Çiftçi okula yetişebilmek için tellerden atladı, o sırada trenin çarptığı Çiftçi, mezuniyet töreninden iki gün önce yaşamını yitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "tüccar belediyecilik" anlayışı can aldı. Kent için hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da 15 Şubat'tan beri dayatılan "artı para" adı altındaki kademeli ücretlendirme ve gizli zam uygulaması, bugün yine bir öğrencinin canını yaktı.

Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, babası ESBAŞ Serbest Bölge'de işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Berkay Çiftçi bu sabah İZBAN'ın Gaziemir durağından trene binmek istedi. Yeni uygulamaya göre kartında en uzak mesafeyi karşılayabilecek bakiyenin bulunması gerekiyordu. Öğrenci kartını makineye okuttu, yeterli bakiye olmadığını görünce, okula yetişebilmek için tel örgülerden atladı. Bu sırada öğrenciye TCDD treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi duyunca, kazanın olduğu yere gelen Çiftçi'nin babası ve sınıf arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Berkay Çiftçi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan Berkay Çiftçi'nin, iki gün sonra lise mezuniyeti töreninin olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin sınıf arkadaşları, daha önce biri elektrik çarpması, diğeri kanser hastalığı nedeniyle iki arkadaşlarının daha öldüğünü söyledi.

İBB'NİN DAYATTIĞI 'ARTI PARA' NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Şubat'tan bu yana halkın tüm tepkilerine ve itirazlarına rağmen "tüccar belediyecilik" anlayışıyla dayattığı "artı para" uygulamasına göre, İZBAN'a binmek isteyen vatandaşı kartında gideceği mesafeyi karşılayacak bakiyenin olması yetmiyor. Bulunduğu duraktan en uzak mesafeyi karşılayabilecek bakiyenin bulunması gerekiyor. Bu durum pek çok mağduriyete yol açıyor.

TKP DAVA AÇMIŞTI

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir il örgütü, dayatmanın hayat geçirilmesinden önce İZBAN istasyonlarında binlerce imza toplayıp uygulamanın kaldırılmasını talep etmişti. On bin civarında imzayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne veren TKP, aldığı olumsuz yanıtın ardından uygulamanın iptali için idare mahkemesinde dava açmıştı.