Küçükçekmece’de çocuk istismarına 37 yıla kadar hapsi istemi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu şahıs hakkında 22 yıldan 37 yıla kadar hapis istendi, sanık hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu şahıs hakkında 22 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, mağdur ve arkadaşının şüpheliyi teşhis ettiği, şüphelinin de ifadesinde suçlamayı kabul ettiği savunuldu.

İddianamede, sanık Mohammad V. hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkemece değerlendirilecek.