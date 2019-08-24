Kadınlar Emine Bulut için sokakta: Ölmek istemiyoruz

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Mersin, İzmir, Eskişehir, Trabzon'da protestolar düzenlendi. Protestolarda kadın cinayetlerinin politik olduğu ve şiddetin sistem tarafından sürekli arttırıldığı vurgulandı.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından öldürülen Emine Bulut, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Mersin, İzmir, Eskişehir, Trabzon'da protesto etti. Protestoların, salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut, saldırı sonrası 'Ben ölmek istemiyorum' derken, Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin 'Anne lütfen ölme' diyerek ağladığı görüldü.

Ayrıca Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanık Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan iddianame düzenledi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere erişim ve yayınlanma yasağı getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emine Bulut cinayetinin hukuki sürecini de takip edeceklerini duyurdu.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM ÇIĞLIĞI SON OLMALI'

Kocaeli’de kadınlar Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum” çığlığı son olmalı diyerek bir araya geldi. Kocaeli Kadın Platformu’nun çağrısıyla İzmit Belediye İş Hanı önünde önünde buluşan kadınlar basın açıklaması yaptı.

ANKARA: ŞİDDETİ BİZZAT YARATAN SİSTEM

Emine Bulut’un öldürülmesini Kuğulupark’ta yüzlerce kadının katıldığı eylem ile protesto eden Ankara Kadın Platformu, “Şiddeti bizzat yaratan ve körükleyen sisteminiz öldürdü Emine’yi. O yüzden şimdi siyasal iktidarın bütün temsilcileri sussun” dedi.

MERSİN: YAŞAMAN İSTİYORUZ

Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar da Emine Bulut cinayetini protesto etmek için Forum AVM durağı önünde bir araya geldi.

“Ölmek istemiyoruz” pankartının açıldığı “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşamak istiyoruz”, “Emine Bulut isyanımızdır” dövizlerinin taşındığı eylemde sık sık “Yasta değil isyandayız”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” , “Katledilen kadınlar isyanımızdır”, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” sloganları atıldı. Kadınlar daha sonra ise açıklama yaptı.

İZMİR'DE BAKANA İSTİFA ÇAĞRISI

İzmir Kadın Platformu da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada “#EmineBulut #Ölmekİstemiyoruz” pankartı açıldı.

İSTANBUL: KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR

İstanbul’daki ilk eylem Nar Kadın Dayanışması’na üye kadınlarca Beşiktaş’taki Hakan Pastanesi önünde düzenlendi. “Ölmek istemiyorum”, “Kadın cinayetleri politiktir” yazılı dövizlerin taşındığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’ne uyulmadığına dikkat çekildi. Kadınları öldüren erkeklerin ceza indirimleri ile hak ettikleri cezayı aldıkları vurgulandı.

İstanbul'daki ikinci eylem, Kadıköy’de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndaydı. Açıklamada, “Erkek vuruyor devlet koruyor” sloganı atıldı.