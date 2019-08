Serkan İnci'den Emine Bulut cinayetine ilişkin skandal yorum!

10 yaşındaki kızının önünde eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin AKP'ye yakınlığıyla bilinen İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci'den tepki çeken bir açıklama geldi.

"Boşanmalardan dolayı babalara her türlü zulmü hak gören mahkemelerin nasıl bir bela yarattığını, aile babalarını nasıl insanlıktan çıkardığını görmeye çalışın" diyen İnci, “Bir insan her şeyini kaybettikten sonra, her şeyi yapmaya hazırdır. Can da alır, can da verir, katliam da yapar. Mevcut hukuksal altyapı, erkeklerin elini resmi olarak bağlıyor. Yıllarca ailesinin sorumluluğunu taşıyan, hayatını veren adamlar bir mahkeme kağıdı ile yok oluyor" ifadeleriyle cinayetini meşrulaştırmaya çalıştı.

İnci'nin yorumları büyük tepki çekti.