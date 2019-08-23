Emine Bulut cinayetinin görüntülerini çeken kişi gözaltında

Emine Bulut’un eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çektiği belirtilen kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale’de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldüğü anın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği belirtilen B.Y. gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri çektiği saptanan B.Y.’nin Emniyetteki ifadesinde videoyu sadece arkadaşı M.A. ile paylaştığını söylediği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini belirttiği öğrenildi.

19 yaşındaki B.Y. ve 22 yaşındaki M.A. hakkında "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı. B.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği sözkonusu görüntülere erişim ve yayın yasağı getirmişti.

