Emine Bulut’un katili ‘gider paşa gibi yatarım’ diye mesaj atmış

Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldüren eski eşi Fedai Varan’ın cinayetten kısa bir süre önce Bulut’a ‘Gider paşa gibi yatarım, hiç sıkıntı değil’ diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Kırıkkale’de Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren eski eşi Fedai Varan’ın cinayetten kısa süre önce Bulut’un telefonuna "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede tanıkların beyanlarına yer verildi.

İddianamede, Varan’ın daha önce de Bulut’a hakaret etmesi sebebiyle, Kırıkkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davasının görüldüğü, buna ilişkin kararın dosya arasına alındığı, dosya kapsamında şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verildiği belirtildi.

'KAHPEYİ ÖLDÜRDÜM' DİYE BAĞIRDI

Olayla ilgili tanık ifadelerine yer verilen iddianamede tanıkların "şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, kahpeyi öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını belirttikleri” kaydedildi.

İddianamede yer alan tanık beyanlarına göre, “şüpheli ile maktulenin bir kafeden ayrıldıktan sonra şüphelinin maktuleyi bir süre takip ettiği, ardından takibi bıraktığı, bu esnada maktule whatsapp uygulaması üzerinden ‘Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım' diye mesaj attığı" belirtildi.

Savcılık iddianamesinde, tartışma esnasında Varan’ın verdiği ifadede iddia ettiği gibi Bulut’un şüpheliye yönelik herhangi bir hakaretinin olmadığının tanık beyanlarından anlaşıldığı vurgulandı.

Varan’ın "tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme" suçunu işlediği ve şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

