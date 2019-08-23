Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, boşandığı Emine Bulut'u 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme' suçundan iddianame düzenledi. Cinayete ilişkin görüntülere de erişim ve yayın yasağı getirildi.

Kırıkkale'de, 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43), tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Varan'ın emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dediği belirtildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteyerek, "canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme" suçundan iddianame düzenledi.

GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM VE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan cinayetle ilgili sosyal medyada ve medya kuruluşlarında yer alan görüntülere ilişkin de yayın yasağı getirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir" denildi.