İstanbul'da uyuşturucuya bulaşan 500 bin, AMATEM'de kapasite 600 kişi

İstanbul'da uyuşturucuya bulaşmış kişi sayısının 500 bin olduğunu belirtilirken, AMATEM’lerin yatak kapasitesi ülke genelinde 600-650 olduğu, en az iki-üç ay sonrasına randevu verildiği vurgulandı.

Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay, İstanbul'da uyuşturucuya bulaşmış kişi sayısının 500 bin olduğunu belirtirken, "AMATEM’lerin yatak kapasitesi ülke genelinde 600-650. En az iki, üç ay sonrasına randevu veriyorlar" dedi.

Sputnik’ten Elif Sudagezer’e konuşan Ay, Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının sekize indiğini, piyasada tek kullanımda bağımlılık yapan ve ilk kullanımdan itibaren beyinde geri dönüşü neredeyse imkansız hasarlar yaratan sentetik uyuşturucuların hüküm sürdüğünü söyledi.

Ay sözlerine şöyle devam etti:

“Bize gelenler ‘Ne yapabiliriz?’diye soruyorlar. Öncelikle yapılması gereken bağımlının tedavi olmayı kabul etmesini sağlamak. Eğer bağımlı tedaviyi kabul ederse AMATEM’de tedavi görmesi gerek. Ancak bu noktada bir sürü sorun var. Birincisi, AMATEM’lerin yatak kapasitesi ülke genelinde 600-650. Özel kliniklerde 40-50 bin liradan aşağı tedavi imkanı yok. Ancak AMATEM’lerdeki kapasite sorunu ciddi. Arayın ‘Benim evladım uyuşturucuya bulaştı’ deyin. Size verecekleri randevu en az 2-3 ay sonrasına olacaktır. Bu da başka bir zorluk yaratıyor. Zaten ikna edilmesi zor bir bağımlı, o 2-3 ay içinde yeniden kayboluyor. İkna edilmişken hemen tedavi edilememesi de çözümsüzlük getiriyor. İkinci bir boyuta da, bir bağımlı AMATEM’e yatırılsa bile bunu çözüm olmayabileceği. Zira bağımlılar, AMATEM’e uyuşturucu girdiğini ve oralara uyuşturucu sokmanın yollarını detaylıca bize anlatıyorlar. İnternette de buna ilişkin bilgiler mevcut. İçeri (uyuşturucu) sokanlar, bunu nasıl yaptıklarını anlatmışlar. Bu tabloya göre, çocuğunuz bir üst maddeye bulaşmış olarak çıkabiliyor.”