Bir ayda 27 kadın cinayeti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Mart ayı raporuna göre Türkiye'de geçen ay 27 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayımladığı Mart 2019 Raporu'na göre Türkiye'de geçen ay 27 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti.

Rapora göre Mart ayında işlenen kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 6’sı kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Öldürülen kadınların 9'unun kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken, 6'sı evli oldukları erkekler, 4'ü birlikte olduğu erkekler, 4'ü oğulları, 1'i nişanlısı, 1'i kuzeni, 1'i boşandığı erkek, 1'i damadı tarafından öldürüldü.

Platformun açıklamasında "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.

İllere göre Mart ayının kadın cinayetleri verilerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul 8, Mersin 2, Antalya 2, Ankara 1, Aydın 1, Bursa 1, Erzurum 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Kırıkkale 1, Kırklareli 1, Kocaeli 1, Konya 1, Tokat 1, Trabzon 1, Uşak 1, Gümüşhane 1.

Her biri birer yaşam olan 27 kadın kardeşimizin isimlerini sizinle paylaşmak isteriz:

Samira Arslan, Ayşe Demir, Sinem Gedik, Suzan H., Elmas Aksu, Fikar Talu, Hacer Cengiz, Fatma Şengül, Ayyuş Çetin, Ayşe Dayıoğlu, Özlem S.,Mine Topçu, Seher Polat, Fatma Erdoğan, Müslime B, Nihal Işıldar, Yeliz Y, Saadet K., Keziban Ercan, Ayşe Solmaz, Zeynep Esin, Arzu Özkan, Leyli E., Zeynep Öztürk, Ayni D., Ebru Erdem, ve 47 yaşındaki ismini bilemediğimiz kadın kardeşimiz."

