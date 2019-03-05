Bir fotoğrafı dahi yoktu: Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Van'da reddettiği erkek tarafından 32 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve katilin 'erkekliğime laf etti' diyerek kendisini savunduğu Gülten Aşkan davasında karar çıktı. Katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Beraberlik teklifini reddettiği Azizhan Bor tarafından, 32 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülten Aşkan'ın davasında bugün karar çıktı. Mahkeme Bor'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" verdi.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrasında, Gülten'in avukatlığını üstlenen Müjde Tozbey Erden, Sevda Aydın, Rabia Özgökçe ve Deniz Işık bir basın açıklaması yaparak verilen cezayı yeterli bulmadıklarını ve itiraz edeceklerini vurguladı.

Avukatlar açıklamada; "Gülten'in katili sadece Azizhan değil, bunun farkına varılsın istiyoruz" diyerek, AKP'li yıllarda kadına dönük şiddetin artışına, kadının yönetilebilir, hapsedilebilir, eve kapatılabilir, dövülebilir hatta öldürülebilir olduğu algısını yaratanın hükümetin politikaları olduğuna dikkat çekti.

"İşte bu zihniyet ile Azizhan, Gülten onun malıymış gibi 'sevgili olmayı' reddetme hakkı olabileceğine inanmadığı için Gülten'i öldürdü" diyen avukatlar, katiller kim olursa olsun boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' TALEP ETMİŞTİ

Gülten'in bedenini boş bir araziye atan katil Azizhan Bor savunmasında; "Bana umut verdi sonra reddetti, erkekliğime laf etti" diyerek haksız tahrik indirimi talep etmişti.

Gülten'in, henüz çocukken çekilen bir fotoğrafı dışında, tek bir fotoğrafı bile bulunmuyordu.

Bunu hatırlatan avukatlar ; "Bu durum dahi, Gülten'in bir kadın ve çocuk olarak yalnızlığını göstermektedir" dedi.

