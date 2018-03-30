Ataşehir Belediyesi'nde skandal: 260 taşeron işçisine kadro yok

Ataşehir Belediyesi'nde kadroya alınacak işçilerin yüzlercesi Valilik'in "Güvenlik Soruşturması" bahanesiyle reddedildi.

Ataşehir Belediyesi'nde kadro bekleyen 260 taşeron işçisi, "Güvenlik Soruşturması" bahane gösterilerek reddedildi.

Belediyede çalışanların tüm gün beklediği liste, mesainin sonuna kadar açıklanmadı. Akşam saatlerinde açıklanan listede 260 işçinin kadro haklarının engellendiği görüldü. Valilik tarafından yapılan "Güvenlik Soruşturması" nedeniyle kadroya geçemeyen işçiler hakkında konuşan Ataşehir Belediyesi çalışanları "Hiçbir gerekçe ve detay belirtilmeden sadece reddedildikleri yazılmış. Hiçbirinin sabıkası ya da kadroya engel olacak bir geçmişleri yok. Tek sebep siyasi görüşleri" ifadelerini kullandı.