Cemaat 'itirafçısı' Bekir İrtegün, yeniden futbolcu oldu

Cemaat'in futbol yapılanmasında yer alan ve Bylock operasyonu kapsamında gözaltına alınıp 'itirafçı' olan Bekir İrtegün, yeniden futbola dönerek Sakaryaspor'a transfer oldu.

Bylock'tan gözaltına alınması sonrası itirafçı olan Cemaatçi futbolcu Bekir İrtegün, transfer dönemenin kapandığı son gün olan 2 Eylül'de sürpriz bir şekilde Sakaryaspor'a transfer oldu.

TAKKELİ FUTBOLCULAR LİSTESİNDE YER ALMIŞTI

Gazeteci Toygun Atilla'nın “İfşa” adlı kitabında İrtegün'ün Cemaat itirafları yer almıştı.

Türkiye’de tüm takımlarda olduğu gibi Gaziantep’te Cemaatçi futbolcular kendi ağlarını kurarken, Bekir İrtegün de bu ağ tarafından kapsanan isimlerden biri olduğunu söylemişti. Ömer Çatkıç ve Barış Durmaz gibi isimlerin Cemaat sohbetlerinin vazgeçilmez isimleri olduğunu belirten İrtegün, Fenerbahçe’ye transfer olduğunda bir telefon aldığını ve orada “yeni imamla” tanıştığını aktarmıştı.