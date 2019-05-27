Takkeli futbolcular: İşte Cemaat’in futbol ağı…

Gazeteci Toygun Atilla, yeni kitabı “İfşa”da Cemaat’in futbol yapılanmasına ilişkin ayrıntıları yazdı. Cemaat davası kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve itirafçı olan isimlerin ifadelerinin yanı sıra Cemaat tarafından hedef alınan futbolcuların açıklamalarının yer aldığı kitapta, Cemaat’in futbol dünyasında etki altına aldığı geniş ağa yer veriliyor.

Yıllardır birçok iktidarın ortağı ve destekçisi olan Cemaat, neredeyse her alanda olduğu gibi futbolda da istediği gibi at koşturmuş, birçok “yıldız” ismi kendi müridi haline getirmiş, üstelik bunu gözlere sokarak yapmıştı. Cemaatçi futbolcu denildiğinde akla gelen ilk isim olan ve Cemaat kontenjanından Erdoğan tarafından AKP milletvekili de yapılan Hakan Şükür, aslında Cemaat’in bu ağdaki parçalarından sadece biriydi.

Gazeteci Toygun Atilla, yeni kitabı “İfşa”da Cemaat’in futbol yapılanmasına ilişkin Hakan Şükür’ün ötesine geçen ilişkilerin ayrıntılarını yazdı.

Bu ağın temas etmediği, içine yerleşmediği neredeyse tek bir kulüp bile kalmamış durumda...

PLAN KADIKÖY’DE BAŞLADI

Kitaptaki anlatıma göre, Gülen, futbol dünyasında “atılım” yapmaya "kaçak" olduğu dönemde, tam da Fenerbahçe stadının önünde karar verdi. 1984 yılında bir araçla Fenerbahçe stadının önünden geçen Gülen, sabah erken saatlerde stat önündeki insan kalabalığını görünce şaşırmış, Nurettin Veren’in anlatımına göre futbola el atmaya o zaman karar vermişti.

İLK BAĞLANTILAR İHSAN KALKAVAN VE İSMAİL DEMİRİZ…

Gülen bu kararını havada bırakmayarak kısa süre içinde futbolun içine yerleşmeye başlayacaktı...

Cemaat’in futbol dünyasındaki bilinen ilk bağlantıları Beşiktaş’ta yöneticilik yapan İhsan Kalkavan ve Galatasaray forması giyen İsmail Demiriz olacaktı.

Ancak ağın “gizliliği” düşünüldüğünde bu bağlantının başlangıç noktasının çok daha fazlasını içerdiği açık.

MARADONA, GÜLEN, ERDOĞAN, GÖKÇEK, ÇİLLER…

Bu ilk bağlantıların kurulduğu dönemin ardından 1995 yılında, İstanbul Ali Sami Yen stadında Bosna için bir dayanışma maçı organize eden Gülen, Dünya Yıldızlar Karması ile Türkiye Yıldızlar Karması’nı karşı karşıya getiriyor, organizasyona dünyaca ünlü futbolcu Maradona katılıyordu.

Bu şaşalı girişe şahitlik yaparak protokol tribününde Gülen’in yanında olan isimler Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller, Melih Gökçek ve Hikmet Çiçek gibi isimler olacaktı.

Gülen 1984'te "eksik tarafımız" diye nitelediği futbol konusunda dev bir adım atıyordu...

BEŞİKTAŞ’A BAŞKAN ADAYI ÇIKARDILAR

Artık futbolun yıldızlarını buluşturan etkinliklere imza atmaya başlayan Gülen, 1998'de bir büyük kulübün yönetimini de doğrudan ele almak için hamle yapacaktı.

Atilla'nın kitabına göre, Cemaatçi İhsan Kalkavan 1998 yılında Süleyman Seba’nın karşısına başkan adayı olarak çıkacak, bir Cemaat adımı olan bu proje alınan 1250 oya rağmen sonuca ulaşamayacak, başkanlığı 2500 oyla yeniden Süleyman Seba kazanacaktı. O dönemde Sivil Toplum Kuruluşları Birliği bir açıklama yaparak Cemaat’in Beşiktaş’ı ele geçirmeye çalıştığı uyarısında bulunacaktı…

GÜLEN’İN YANINDAKİ FUTBOLCULAR…

Gülen’in futbol dünyasındaki etkisini gösteren meşhur videoların birinde Hakan Şükür, Hakan Ünsal, İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker, Mert Korkmaz, Arif Erdem gibi isimler Gülen’in yanı başında oturuyordu.

Bu isimlerin Cemaat’le bağı her zaman gündem olurken, bu toplantılardan birine katılan isimlerden Evren Nuri Turhan da benzer bir toplantıya şahitliğini, “mağdur” olarak anlatıyor. Turhan, Cemaat mağduru olarak verdiği ifadesinde, Mert Korkmaz tarafından çağrıldığı toplantıda Hakan Şükür, Ertuğrul Sağlam, Mutlu Topçu, Arif Erdem, Uğur Tütüneker, Hakan Ünsal ve Okan Buruk gibi isimlerin de olduğunu, toplantıya Gülen’in de geldiğini anlatırken, bir daha böyle bir buluşmaya katılmadığını ifade ediyor.

Turhan, gittiği tüm takımlarda benzer bir Cemaat ağı olduğunu, 2008 yılında futbola nokta koyduğu Kayseri Erciyespor’da Cemaatçi futbolcuların kendisini dışlaması sonrası kadroya giremediğini ileri sürüyor. Yani her yerde onlar vardı, transfer paraları, pirimler ne varsa hepsi onların kontrolündeydi bu anlatıma göre.

Kitapta mağdur olarak ifadesi yer alan bir diğer isim, bir dönem Galatasaray forması giyen Mustafa Kocabey olurken, Kocabey de Cemaatçilerin hedef alması nedeniyle ne milli takımda forma giyebildiğini ne de Galatasaray’da şans bulabildiğini söylüyor.

Kocabey ifadesinde, Hakan Şükür, Arif Erdem, Cihat Arslan, Okan Buruk ve Emre Belözoğlu’nun Galatasaray’daki diğer futbolcuları Cemaat adına etki altına almaya çalıştığına işaret ediyordu.

ÜÇ İTİRAFÇI FUTBOLCU

Kitapta Cemaatçi olan ve sonrasında itirafçılık yapan üç futbolcunun da ifadelerinin ayrıntıları yer alıyor.

Bu isimler Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral olurken, üçü de futbol dünyasındaki Cemaat bağlantısına ilişkin önemli iddialarda bulunuyor.

Türkiye’de tüm takımlarda olduğu gibi Gaziantep’de Cemaatçi futbolcular kendi ağlarını kurarken, Bekir İrtegün de bu ağ tarafından kapsanan isimlerden biri olduğunu söylüyor. Ömer Çatkıç ve Barış Durmaz gibi isimlerin Cemaat sohbetlerinin vazgeçilmez isimleri olduğunu belirten İrtegün, Fenerbahçe’ye transfer olduğunda bir telefon aldığını ve orada “yeni imamla” tanıştığını aktarıyor.

EMRE, ALPER, GÖKHAN, MEHMET…

İrtegün, Fenerbahçe’deki Cemaat toplantılarında Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran, Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi isimlerin yer aldığını, Risale-i Nur okunduğunu, Gülen’in videolarının izlendiğini ileri sürüyor.

İrtegün, bazı toplantıların Emre Belözoğlu’nun evinde yapıldığını da ifadesine ekliyor.

Cemaat itirafçısı olan bir diğer isim olan Uğur Boral ise Cemaat’le Gençlerbirliği’nde oynarken tanıştığını, burada Cemaatçi futbolcuların başında ise takım kaptanı Ümit Bozkurt’un olduğunu söylüyor. Ankara’da yapılan Cemaat toplantılarında iddiaya göre, Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Erkan Özbey, Ali Cansun yer alıyordu.

Fenerbahçe’ye transferinden sonra Cemaat abisinin değiştiğini belirten Boral, tıpkı Bekir İrtegün gibi artık yeni imamı Ali Şenel’le bağlantı kurduğunu belirtiyor.

Boral, Fenerbahçe’de Cemaat toplantılarında Tuncay Şanlı, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam ve Gökhan Gönül gibi isimlerin yer aldığını iddia ediyor.

İtirafçı olan bir diğer isim olan Ömer Çatkıç ise, kendisini Cemaatle tanıştıran ismin Cihat Arslan olduğunu, Erkan Özbey, Gökhan Tokgöz ve Mehmet Çakır’ın da toplantılarda yer aldığını söylüyor.

Çatkıç’ın Cemaatle bağı olduğunu söylediği diğer futbolcular Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak ve Emrah Başsan'dı.

ZAFER BİRYOL’UN VERDİĞİ LİSTE

Cemaat davasında uzun süre tutuklu kalan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Zafer Biryol da, Cemaat bağı olan futbolcular listesi veren isimlerden biri.

Biryol’un Cemaat bağı olduğunu söylediği isimler: Emre Belözoğlu, Ümit Bozkurt, Cihat Arslan, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Gökhan Tokgöz, Mehmet Çakır ve Ertuğrul Sağlam.

LİSTEDEKİ İSİMLERİN ÇOĞU HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI

Cemaat’le bağı olan bu isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem yurtdışına kaçarken, ilk Cemaatçi futbolcu olarak bilinen İsmail Demiriz, iki kez tutuklanıp serbest bırakılırken, tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa süre tutuklu kalan bir diğer isim Uğur Tütüneker olurken, diğer isimlerin neredeyse hiçbiri hakkında işlem yapılmadı, bazıları hakkındaki dosyalarda ise takipsizlik kararı verildi.

Bu isimlerin birçoğunun Cemaat-AKP kavgası sonrası taraf değiştirmesi, AKP saflarına geçmesi sayesinde soruşturma konusu olmadığı belirtiliyor.