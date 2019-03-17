İzmir'de TKP seçim çalışmaları hızlandı

Seçime 2 hafta kala, Türkiye Komünist Partisi seçim çalışmalarına hız verdi. İzmir'in üç farklı yerinde, TKP Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla toplantı, piknik ve seçim bürosu açılışları düzenlendi.

Türkiye Komünist Partisi bugün İzmir'in üç farklı yerinde, TKP Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla toplantı, piknik ve seçim bürosu açılışları düzenlendi.

Çiğli Evka-2 Semt Evi'nde mahalleliyle buluşan TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam, kısa bir konuşma yaptı. İnam konuşmasının ardından mahalle halkının sorularını yanıtladı. Toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra Buca Evka-1 semtinde, İnönü Parkı'ndaki piknikte bir araya gelen bölge halkı, TKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam ve Buca Belediye Başkan adayı Elif Doğan Çiftçi ile buluştu. Elif Doğan Çiftçi yoksul emekçilerin ilçesi Buca'da emekçilere yaşam alanı bırakmayanların düzen partileri adına yöneten müteahhit ve patronların olduğunu vurguladı. Senem Doruk İnam ise oy vermenin yetmeyeceği İzmir'i ve Sosyalist Türkiye'yi kol kola girerek kuracağımızı belirtti. Adayların konuşmalarından sonra, buluşma soru, katkı ve sohbetle devam etti.

Günün son buluşması ise Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde gerçekleşti. Açılıştan önce TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam ve Karabağlar Belediye Başkan adayı Tayfun Demirtaş mahalleyi dolaştı, mahalle halkı ile sohbet etti.

Karabağlar Uzundere TKP Seçim Bürosu açılış etkinliği 17.00 itibariyle başladı. Açılış etkinliğinde TKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Senem Doruk İnam, sanatçı Orhan Aydın ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Alevileri Kültür Vakfı İzmir Merkez Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ozan Turabi Yılmaz söz aldılar. Etkinlik, konuşmacıların ardından şiir ve müzik dinletisi ile devam etti.