Samsun’da Odatv muhabiri yerel gazeteciye tehdit

Samsun’da Analiz Gazete haber sitesinin genel yayın yönetmeni ve Odatv muhabiri Bülent Karslıoğlu, kentte yayın yapan bir başka gazetenin genel yayın yönetmeni Hayati Kaynar tarafından oğlunun aldığı ihaleleri haber yaptığı için tehdit edildi.

Samsun Analiz Gazete adlı haber sitesinin genel yayın yönetmeni ve Odatv muhabiri Bülent Karslıoğlu, Samsun yerelinde yayın yapan Gazete Gerçek adlı gazetenin imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kaynar tarafından tehdit edildi.

Hiçlik Kulesi adlı bir şiir kitabı yayımlanan, Odatv muhabirliği de yapan Samsun Analiz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Bülent Karslıoğlu, Gazete Gerçek gazetesi imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kaynar’ın oğlunun sahibi olduğu, reklam ve tasarım şirketi üzerinden Samsun’daki bazı belediyelerden aldığı yüklü miktarlardaki ihaleleri sahibi olduğu yerel haber sitesinde ve kişisel sosyal medya hesaplarında haberleştirmişti.

BİR YILDA 619 BİN 972 TL TASARIM BEDELİ

Karslıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporları‘nda belediyenin ısrarla bir “tasarım” firmasına yüklü miktarlarda para aktardığını belirtmişti.

Haberde halen Samsun AKP Milletvekili olan Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Yılmaz’ın, belediye başkanlığı dönemine ait raporlarda, ismi geçen ve “xxxx firma” olarak kodlanan tasarım firmasıyla ilgili olarak “Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı içerisinde XXXX Tasarım Matbacılık Firmasından 22/d (doğrudan temin) yoluyla aynı işler bölümlenerek 25 kez mal ve hizmet alımı yapılmıştır. Yapılan işlerin bedeli 619.972,00 TL’dir. Bu firmadan geçmiş yıllarda da sürekli aynı şekilde alımlar yapıldığı görülmüştür” açıklamasını yaptığı da belirtilmişti.

‘TELEFONDA TEHDİT EDİLEREK EVİNDEN ÇAĞRILDI’

Konuyla ilgili belgeleri de yayımlayacağını açıklayan Karslıoğlu, 21 Aralık akşamı evinde iken Gazete Gerçek imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kaynar tarafından telefonda tehdit edilerek görüşmeye çağrıldı. Kaynar’ın görüşme isteğini kabul eden Karslıoğlu, dışarıya çıkıp Kaynar’ın içinde olduğu araca bindiğinde, araçta iki kişinin daha olduğunu fark edince, hızla araçtan inip uzaklaştı. Olayın ardından Karslıoğlu’nu defalarca arayıp tehditlerini sürdüren Kaynar hakkında Karslıoğlu, polise suç duyurusunda bulundu.

Kaynar ile Karslıoğlu arasında geçen diyalog şöyle:

"- Niye yapıyorsun oğlum? Seni bitiririm.

- Ben gazeteciyim beni nasıl bitireceksin? Benimle böyle konuşamazsın.

- Gel lan görüşeceğiz.

- Tamam görüşelim."

Karslıoğlu suç duyurusunda şunları ifade etti:

“Buluşma yerine yaya olarak gittim. Gittiğimde beni telefonla aradı. Ben de kendisini fark ederek aracının yanına gittim. Aracının yanında bir şahsın demirlere yaslanarak durduğunu fark ettim. Hayati Kaynar aracın sağ ön tarafında oturuyordu. Yanında şoför koltuğunda bir şahıs daha vardı. Bana, gel arkaya otur dedi. Ben de kapıyı açarak arka koltuğa oturdum. Bu esnada Hayati Kaynar, demirlere yaslanan şahsa ismiyle seslenerek çağırdı. Şahıs yanıma oturdu. Ben de tedirgin oldum. Hayati Kaynar’a ‘yaptığın yanlış’ dedim. Arabanın kapısını açarak aşağıya indim. Eve giderken ve evdeyken Hayati Kaynar aynı numaradan beni defaten aradı. Birçok çağrısına cevap vermedim. Aramakta ısrar edince telefonu açtım. Bana, ‘ne korktun oğlum' gibisinden konuştu. Anneme ve eşime ağza alınmayacak küfürler etti.”

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Saldırıyla ilgili Karslıoğlu’nun avukatı Tufan Akçagöz de bugün bir basın açıklaması yaptı.

Akçagöz, müvekkilinin gazetecilik faaliyetini yürüttüğü sırada, yapmış olduğu haberlerden kaynaklı olarak, Samsun’da faaliyet gösteren başka bir gazetenin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni tarafından tehdit edilmesi olayının, hukuki olarak takip edildiğini vurguladı.

Müvekkili Bülent Karslıoğlu'nun hiç kimsenin baskısıyla ve telkiniyle kalem oynatmayan bir gazeteci olarak bilinip tanındığını belirten Akçagöz, "Karslıoğlu’nun maruz kaldığı eylem, gazetecilik faaliyeti nedeniyledir“ dedi.

Akçagöz, konuyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını, dosyanın tüm delilleriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı’nın değerlendirmesi aşamasında olduğunu ifade etti.

Akçagöz, Samsun'daki gazetecileri, meslektaşlarına sahip çıkmaya, Samsun Gazeteciler Cemiyeti'ni, konuyu mesleki anlamda soruşturmak ve disiplin hukuku açısından işlem yapmak üzere göreve davet etti.