Nâzım Hikmet Bademler'de anıldı

Komünist şair Nâzım Hikmet, ölümünün 56. yılında Bademler Köy Tiyatrosu düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye'nin ilk köy tiyatrosu olan Bademler Köy Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikte Nâzım Hikmet'in 'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?' oyunu sahnelendi.

Komünist şair Nâzım Hikmet ölümünün 56. yılında, Türkiye'nin ilk köy tiyatrosu Bademler Köy Tiyatrosu’nda anıldı. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ve Bademler Köy Tiyatrosu Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programda, NHKM adına Metin Tülü’nün yaptığı anma konuşmasından sonra Eskişehir Sanat Tiyatrosu “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” oyunu ile sahne aldı.

Oyunun uyarlanmasını ve yönetmenliğini Erkal Umut, ışık efekt yönetimini Dilara Eser üstlendi. Latif Tiftikçi’nin tek kişilik performansıyla tek perde olarak sahnelenen oyun Bademler köyü halkıyla buluştu. Türkiye’nin ilk köy tiyatrosuna sahip Bademler’de Nâzım Hikmet, direnişiyle, mücadelesiyle insanlığa verdiği umutla 56 yıl sonra da daima aramızda.

Tiyatrosu, oyuncak müzesi ve daha birçok özelliğiyle Türkiye'nin en aydın yerleşim yerleri arasında yüzünü bizlere gösteren Bademli, alışılagelmiş köy tanımının dışına çıkıyor. Türkiye’nin ilk köy tiyatrosu, arkeolog Musa Baran tarafından kurulan ilk oyuncak müzesi Bademler’de bulunuyor. İmece usulü kurdukları kooperatif ise Türkiye’nin en eski üretim kooperatiflerinden birisi. 1960’lı yıllarda keyifle izlenen 'Susuz Yaz' ve 'Pembe Kadın' filmleri de burada çekilmiş. Bademler sosyalizm fikrine yakın, kendisini ilerici, laik ve cumhuriyetçi olarak tanıtan insanların yaşadığı bir köy. Sosyalizm fikrine bağlılığını sürüden Bademler'de, son yerel seçimlerde Nâzım Hikmet'in partisi, Türkiye Komünist Partisi yüzde 11 civarında oy aldı.

1920’li yıllarda Nâzım Hikmet’in yazdığı manzum romandan uyarlanan oyun, Hindistan’daki sömürge karşıtı mücadele içinde devrimci bir gencin penceresinden sömürgeciliğe karşı verilen mücadeleyi, ve bunun sonucunda Britanya polisi tarafından tutuklanarak Benerci’nin hapse atılmasıyla birlikte yaşanan olayları anlatıyor. Gerçek ve düş arasındaki geçişlerle ortaya konan oyunda, sömürgeciliğe karşı mücadele boyunca inanç, kararlılık, yurtseverlik, yoldaşlık, sorumluluk anlatıldı.