VİDEO | Nâzım Hikmet umut vermeye devam ediyor hâlâ: 'Yoldaşımız Nâzım!'

Komünist şair Nâzım Hikmet, ölümünün 56. yılında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) düzenlenen 'Yoldaşımız Nâzım' başlıklı bir etkinlikle anıldı. 25 Mayıs 2019'da NHKM'nin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

Büyük komünist şair Nâzım Hikmet, ölümünün 56. yılında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 25 Mayıs 2019'da düzenlenen "Yoldaşımız Nâzım" başlıklı bir etkinlikle anıldı.

Nâzım'ın ölüm yıldönümü olan 3 Haziran tarihinin tatile denk gelmesi nedeniyle bir hafta öne alınan anma etkinliği için NHKM tarafından yapılan açıklama ve çağrıda şu ifadelere yer verilmişti:

"'Anlamak gideni ve gelmekte olanı' diyordu büyük insanlığın büyük şairi. Sanatsal üretiminin merkezine eşitliğin ve özgürlüğün, yurtseverliğin umudun ve barışın dizelerini yerleştiren Nâzım, sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni bir aydın kuşağının sözcülüğünü yaptı. Cumhuriyet’in kuruluşundan 50’li yıllardaki barış mücadelesine kadar sosyalizme olan inancı ve aydın sorumluluğuyla hareket etti. Partili kimliğini gururla taşıdı ve örgütlü olmaya duyduğu inançla 'yürekte, kitapta ve sokakta yenebildi yalanı'.

Büyük şairimiz Nâzım Hikmet'i ölümünün 56. yılında dostlarıyla, yoldaşlarıyla anıyoruz.

Bu düzeni değiştireceğimize dair inancımız ve Nâzım’la aynı tarafta olmanın verdiği gurur ve haklılıkla tüm Nâzım dostlarına 'bu davet bizim' diyoruz."

NHKM'nin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

Nâzım Hikmet'in, tiyatro oyuncusu Ender Yiğit'in okuduğu "Seni Düşünüyorum" şiiriyle başlayan etkinlik, Çağrı Kınıkoğlu, Mehmet Kuzulugil ve Kaya Tokmakçıoğlu'nun panelist olarak yer aldığı bir panelle devam etti. Panel esnasında Nâzım Hikmet'in 1950'lerin ikinci yarısından 1960'ların ilk yıllarına kadar zaman zaman konuk olduğu Budapeşte Radyosu'nda katıldığı programlarda yaptığı konuşmalardan iki derleme de dinletildi. Panelin ardından Yapıcılar ve Gülcan Altan'ın sahne aldığı etkinlik, Nâzım'ın 1961 yılında Küba'ya yaptığı geziyi ele alan ve yönetmenliğini Ç. Kınıkoğlu ve G. Rolando'nun yaptığı "Nâzım'ın Küba Seyahati" (2008) belgeseliyle son buldu.

Etkinlikte ayrıca, "Nâzım Hikmet Kültür Merkezi" ve büyük şairin hayatı, eserleri ve mücadelesine dair çeşitli araştırmalar yapan "Nâzım Kolektifi" tarafından hazırlanan infografik, Nâzım dostları ve yoldaşlarıyla buluştu. Yaşamı, eserleri ve mücadelesiyle Nâzım Hikmet'i tanıtmayı amaçlayan bu infografiğe Kadıköy NHKM'den ulaşılabilir.

Nâzım Kolektifi'nin yapmış olduğu çeşitli araştırmaların ve Nâzım Hikmet'e ilişkin derlenen çeşitli belgelerin yer alacağı internet sitesi ise önümüzdeki günlerde erişime açılacak.