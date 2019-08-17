Maaşları ödenmeyen tekstil işçileri mücadelede kararlı

İzmir Buca'da Üniteks Tekstil’in taşeronu TR İnter Tekstil firmasının iki aydır maaşlarını ödemediği tekstil işçileri, mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi. soL'a konuşan işçiler, sendikalaşma sürecinin devam ettiğini ve haklarını almak için firma önünde eylem başlatılacağını belirtti.

İzmir Buca'da Üniteks Tekstil’in taşeronu TR İnter Tekstil firmasının iki aydır maaşlarını ödemediği tekstil işçileri, mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi.

soL'a konuşan işçiler, sendikalaşma sürecinin devam ettiğini ve haklarını almak için firma önünde eylem başlatılacağını belirtti.

Üniteks Tekstil’in taşeronu TR İnter Tekstil firmasında çalışan işçilerin hak mücadelesinde geldikleri nokta üzerine konuştuk.

Merhaba kısaca kendini tanıtabilir misin ve ne kadar süredir TR İnter Tekstilde çalışıyorsun?

Tabi, ben Ümit 36 yaşındayım. Daha önce İstanbul’da yaşıyordum son üç yıldır İzmir’de yaşıyorum. Son 1,5 aydır da TR İnter Tekstil’de çalışıyorum.

Sizin açınızdan süreç nasıl gelişti, kısaca anlatır mısın?

Bir arkadaşımın aracılıyla girdim bu işe. İyi bir yer olduğunu söylemişti, çalışma koşullarının uygun ve ücretlerin çok gecikme olmadan ödendiğini söylemişti. Sonrasında işveren Ayten Aslan’la yaptığımızı görüşmede işlerin iyi gittiğini, şimdilik sadece dokuma grubu çalıştıklarını ancak örgü grubu işlerde alacaklarını söyledi.

Ama maalesef olmadı. Benim 1,5 aylık maaşım ve fazla mesailerim ödenmedi, bazı arkadaşların 70 günlük alacakları var şirketten. Bu süre boyunca çalışmaya devam ettik ve sürekli oyalanarak kandırıldık. Bizler son güne kadar gece saat 3’lere kadar çalıştırıldık. Günlerce bize yalan söylendi, farklı farklı günlere ertelenerek maaşımızı yatıracaklarını söylediler ama yatırmadılar ve süreç buraya kadar geldi.

Peki, önümüzdeki günlerde işçi arkadaşlarınızla nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?

Bu süreçte birçok arkadaşımız Deriteks Sendikası’na üye oldu ve olmaya devam ediyor. Sendikamız ve arkadaşlarımız ile aldığımız karar, önümüzdeki günlerde Üniteks Tekstil firması alacaklarımız ödemez ise firma önünde eylemlere başlayacağız ve direnişimizi gerçekleştireceğiz. Biz bu konuda kararlıyız, emeğimizin karşılığı olan haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Biz kararımız verdik bundan sonrasını onlar düşünsün.