Garanti Bankası yılın ilk yarısını 3,9 milyar net kârla kapattı

Garanti Bankası'nın 2018'in ilk yarısıyla ilgili finansal tabloları açıklandı. Banka yılık ilk yarısını 3 milyar 935 milyon net kârla kapattı.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarını açıkladı. İkinci çeyrekte 1,82 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 1,91 milyar TL kâr elde eden Garanti Bankası, yılın ilk yarısını 3 milyar 935 milyon TL net kâr ile kapattı.

Bankanın konsolide finansal tablolarına göre aktif büyüklüğü 384 milyar 878 milyon TL‘ye ulaştı. Garanti Bankası’nın özkaynak kârlılığı yüzde 18,1, ortalama aktif kârlılığı da yüzde 2.1 seviyesinde gerçekleşti. Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar dahil, toplam 4 milyar 741 milyon 849 bin TL karşılık ayrıldı.

NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLER 319 MİLYAR TL

30 Haziran 2018 itibarıyla, krediler ve gayri nakdi kredilerde toplam büyüklük 319 milyar 244 milyon TL oldu. Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11.0, yüzde 10.7 ve yüzde 11.1 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici konut kredileri pazar payı yüzde 12.7 ve tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payı yüzde 12.6 düzeyinde oluştu.