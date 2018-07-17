Bir banka emekçisi daha yaşamını yitirdi: Satış baskısı, mobbing, sömürü...

Garanti Bankası’nın İstanbul 4. Levent şubesinde çalışan Ahmet Öncül, dün gece kalp krizi geçirdi. 43 yaşında ve iki çocuk babası olan Öncül yaşamını yitirdi. Banka çalışanları, bankanın geçen yıl İspanyol BBVA’ya satışından sonra çalışma koşullarının ağırlaştığını belirterek, kıdemin ve çalışmanın değersizleşmesinden, aşırı iş yükünden ve satış baskısından yakınıyor. Öncül’ün geçtiğimiz Şubat ayında portföy yöneticiliğinden alınıp müşteri temsilciliğine yerleştirildiği ifade ediliyor.

Garanti Bankası’nın İstanbul 4. Levent şubesinde çalışan Ahmet Öncül, dün gece kalp krizi geçirdi. 43 yaşında ve İKİ çocuk babası olan Öncül yaşamını yitirdi. Banka çalışanları, bankanın geçen yıl İspanyol BBVA’ya satışından sonra çalışama koşullarının ağırlaştığını belirterek kıdemin ve çalışmanın değersizleşmesinden, aşırı iş yükünden ve satış baskısından yakınıyor. Öncül’ün geçtiğimiz Şubat ayında portföy yöneticiliğinden alınıp müşteri temsilciliğine yerleştirildiği ifade ediliyor.

plazaeylem.org'ta yer alan habere göre İspanyol BBVA, geçen yıl Mart ayında Garanti Bankası hisselerinin çoğunluğunu almıştı. Birkaç gün önce hisselerinin büyük bir kısmı daha satılınca, banka borsada tarihi bir düşüşe tanık olmuştu. İki günde bankanın Borsa İstanbul’daki satışı 1 milyar lirayı buldu ve bankanın değeri 6 milyar dolara indi. Son günlerdeki satışlardan sorumlu tutulan Doğuş Holding, satış yaptığı iddialarını reddetmişti.

Her yıl kâr oranlarında birinciliği yakalayan Garanti Bankası, batık krediler ve ekonominin genel durumundan dolayı zorda. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Garanti Bankası’nın sorunlu kredilerinin toplam kredilere oranını yüzde 16 olarak rekor düzeyde açıkladı. Moody's bu konudaki “kırmızı çizgiyi” yüzde 2 olarak belirliyor. Banka bu oranlar karşısında kendini hesaplamada tedbirli davrandığını söyleyerek savundu.

Bankanın kâr oranlarını yüksek tutması, ancak çalışanlar üzerinde çok yoğun bir "satış baskısı" sağlanmasıyla mümkün oluyor. Banka içinde gişelerin yerini masalar alıyor, her masada gişe işlemleri yapılıyor ve her çalışana satış kotaları veriliyor. Geçen yıl banka üst üste çalışan istifaları ve çalışanların isyan eden e-mailleriyle çalkalanmıştı.

ÇALIŞANLAR MUTSUZ

Banka çalışanlarıyla yaptığımız görüşmelerde BBVA’nın eline geçen banka içinde çatışmalı ve stresli bir ortam oluştuğu, saygısızlığın ve baskının arttığı ifade ediliyor. Garanti çalışanları, artan satış baskısından ve yaptıkları işin değersizleşmesinden dolayı mutsuz.

GEÇEN YIL YAPI KREDİ ÇALIŞANI NADİDE KISA BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞTÜ

Stresli çalışma ortamı, aşırı çalışma ve psikolojik baskı kalp krizi, beyin kanaması ve inme gibi sağlık risklerini artırıyor. Geçen yıl Ekim ayında Yapı Kredi çalışanı 43 yaşındaki Nadide Kısa beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi çalışanı Tufan Gül evinde ölü bulunmuş ve ölümünün yoğun çalışma temposuna katlanabilmek için aldığı ilaçların yan etkilerinden kaynaklandığı tespit edilmişti.

İŞYERİ İNTİHARLARI VE STRESE BAĞLI ÖLÜMLER İŞ CİNAYETİ

Plaza Eylem Platformu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İşyeri intiharları ve strese bağlı olduğu düşünülen sağlık kayıpları kader değil toplumsal sorunlardır. Plaza Eylem Platformu olarak işverenlerin kendi aralarındaki çatışmalara “ekonomi” adını vermelerini, çalışma koşullarının haklar yerine doğa olayı gibi gösterdikleri “ekonomiye” göre belirlenmesini, insanlığa aykırı çalışma koşullarını reddediyoruz. İnsanlık dışı hiçbir uygulama bireysel sözleşmelerle dayatılamaz. Kalp krizlerinin çalışanlar arasında huzursuzluk yaratması kuruntu değil yapısal bir hastalığın semptomudur. İşletmeler muhasebe konusunda olduklarından daha fazla çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyatlı olmalıdır. İşyerinde stres kaynaklı sağlık kayıpları gerçeklik olduğu sürece hiçbir “kalp krizini” ecel fermanı olarak görmeyecek ve işverenleri kendi çalışanlarının mutsuzluğundan sorumlu tutacağız.

AHMET ÖNCÜL YARIN GENEL MÜDÜRLÜK ÖNÜNDE ANILACAK

Dün gece kalp krizinden yaşamını yitiren Garanti Bankası emekçisi Ahmet Öncül, 18 Temmuz Çarşamba günü saat 12.30'da Levent'teki Garanti Bankası Genel Müdürlüğü önünde anılacak. Burada bir de basın açıklaması yapılacak.